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Врач «Спартака»: «Умяров вернётся после перерыва, Селихов — в середине мая»

сегодня, 09:56

Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский поделился подробностями о ходе восстановления вратаря Александра Селихова и полузащитника Наиля Умярова от травм.

Наиль приступает к работе в общей группе, но с небольшими ограничениями. Мы даем ему поступательную нагрузку. У него была разминка, с каждым днем он будет больше проводить времени. Думаю, после перерыва он сможет принять участие в матче.

Селихов – большой молодец. Реабилитация идет очень хорошо, даже опережаем чуть-чуть график. По нашему плану, исходя из рекомендаций оперирующего хирурга он должен был присоединиться в середине июня. Но исходя из того, что видим сейчас, Селихов в начале или середине мая он сможет полностью тренироваться в общей группе.

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответил Дима Головашич
сегодня в 11:53
Какая аренда? У нас кроме них только Ребров. Два вратаря это вообще плохо.
ну а смысл его держать на лавке?
а на подмену есть Ребров или вратари из Спартака-2
makkie
makkie
сегодня в 11:18
Радует, что Селихов наконец-то к основе подходит.
Теперь нужно набирать физические кондиции. Вряд ли в Спартаке-2, который и так играет не айс... скорее отправится в аренду куда-нибудь в Тамбов-Крылья.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил LOpp
сегодня в 10:41
Селихов полтора года не играл. Однозначно Максименко сейчас номер 1. Селихову бы в аренду, чтобы постоянно играть и форму набрать.
Какая аренда? У нас кроме них только Ребров. Два вратаря это вообще плохо.
LOpp
LOpp ответил Oliver S
сегодня в 10:19
Интересно, как Тедеско будет решать проблему наличия двух сильных и молодых вратарей в составе, чередовать их или ставить сильнейшего на данный момент на все турниры.
Селихов полтора года не играл. Однозначно Максименко сейчас номер 1. Селихову бы в аренду, чтобы постоянно играть и форму набрать.
Oliver S
Oliver S
сегодня в 10:17
Интересно, как Тедеско будет решать проблему наличия двух сильных и молодых вратарей в составе, чередовать их или ставить сильнейшего на данный момент на все турниры.
stavr74
stavr74
сегодня в 10:07
Лишь бы Селихов не травмировался бы психологически .
Многие востонавливаясь после физ травмы , психологически ломались.
Здоровья игрокам
shlomo
shlomo
сегодня в 10:05
Здоровья!!!!
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 10:04
В круговерти одних проблем, новость как лучик солнца.
Здоровья пацанам !
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