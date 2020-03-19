Врач «Спартака»: «Умяров вернётся после перерыва, Селихов — в середине мая»

Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский поделился подробностями о ходе восстановления вратаря и полузащитника от травм.

Наиль приступает к работе в общей группе, но с небольшими ограничениями. Мы даем ему поступательную нагрузку. У него была разминка, с каждым днем он будет больше проводить времени. Думаю, после перерыва он сможет принять участие в матче.

Селихов – большой молодец. Реабилитация идет очень хорошо, даже опережаем чуть-чуть график. По нашему плану, исходя из рекомендаций оперирующего хирурга он должен был присоединиться в середине июня. Но исходя из того, что видим сейчас, Селихов в начале или середине мая он сможет полностью тренироваться в общей группе.