Врач «Урала»: «Записали видеоинструкцию о том, как правильно мыть руки»

Врач «Урала» Владимир Хомяков заявил, что клуб принимает все меры для того, чтобы игроки команды избежали заражения коронавирусом.

В «Ватсапе» мы разослали инструкцию футболистам, что и как делать, а ещё записали видеоинструкцию о том, как правильно мыть руки. Самое главное, сказали игрокам избегать публичных мест. Дома сидеть не получится, но скапливаться в местах, где многолюдно, не стоит. Далее — мыть руки, как сказано в инструкции. Важно также вывешивать верхнюю одежду на балкон, вирус достаточно быстро погибает без контакта на открытом воздухе. Так что пришёл, вымыл руки, вывесил одежду на балкон. Кроме того, запретили принимать какие-либо препараты от этого вируса, эффективности они не имеют. Сказали, чтобы при первых симптомах обращались к нам и оставались на месте.

Сейчас важно использовать малейший безобидный способ борьбы с инфекцией. Менять одежду для игроков несложно. А что касается дедовских способов, то известно, что лекарства пока от вируса нет. Так что если хочет спортсмен принимать такое средство, как чеснок, то почему нет? Если, конечно, окружающие и родственники ему позволяют. Если верит человек в чеснок, пусть пользуется.

Уверен, футболисты воспринимают ситуацию профессионально, никаких рысканий вправо или влево себе позволить не могут. Живём надеждами, ждём, что всё разрешится и мы доиграем чемпионат. А что касается паузы в тренировках, то в чемпионате у нас был тяжёлый момент — футболисты получили дни отдыха.