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Немецкий вирусолог: «Нереально завершить нынешний футбольный сезон»

сегодня, 15:37

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит заявил, что возвращение футбола в 2020 году нереально:

Уверен, что возвращение возможно только в следующем году. Нереально закончить нынешний сезон. Мы видим, какая сейчас в Европе ситуация с коронавирусом.

Мы можем сохранить количество случаев на том уровне, с которым Германия справится, но для этого необходимо принять меры. Это не значит, что можно будет снова играть в футбол. 

Если это произойдет, то ситуация сильно ухудшится. Футбол очень сильно влияет на динамику заражения.

Напомним, что чемпионат Германии приостановлен минимум до 2 апреля.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
kella
kella ответил Karkaz
сегодня в 16:31
Китайцы справились за 3 месяца, а вам год нужен будет?
В Китае менталитет другой, граждане законопослушные и законы правильные.
Ros S
Ros S
сегодня в 16:27
Да пусть играют без болельщиков как ситуация поутихнет и все нормально будет, все равно денег непосредственно от болельщиков на стадионах клубы получают копейки
ДСА
ДСА
сегодня в 16:25
Берем перерыв на год и доигрываем с этими же датами, но в следующем.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:20
Китайцы справились за 3 месяца, а вам год нужен будет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:16
Тяжёлый случай, однако...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:13
думаю место этого липового вирусолога на свалке!!!!!!!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:12
Я краем уха слышал что в 2020-м еще и Олимпиада должна была быть.....
Будет ????
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 15:50
Соглашусь полностью.Это же очевидно.От слова Очи.
tesch
tesch ответил VIPded
сегодня в 15:48
Весна покажет...
скорее осень.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:41
Весна покажет...
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