Немецкий вирусолог: «Нереально завершить нынешний футбольный сезон»

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит заявил, что возвращение футбола в 2020 году нереально:

Уверен, что возвращение возможно только в следующем году. Нереально закончить нынешний сезон. Мы видим, какая сейчас в Европе ситуация с коронавирусом.

Мы можем сохранить количество случаев на том уровне, с которым Германия справится, но для этого необходимо принять меры. Это не значит, что можно будет снова играть в футбол.

Если это произойдет, то ситуация сильно ухудшится. Футбол очень сильно влияет на динамику заражения.