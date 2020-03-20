Т. Силва: «Надеюсь, что в Бразилии эпидемия коронавируса не будет сильной»

Защитник ПСЖ после возвращения в Бразилию поделился мнением о ситуации с коронавирусом во Франции:

В Рио я нахожусь в карантине. Это нелегко. Но человек способен приспособиться ко всему. Как я буду поддерживать свою физическую форму? В Париже было так же сложно, потому что все закрыто. В Бразилии приняли те же меры. Буду бегать, также придется внимательно питаться, потому что сейчас не отпуск.

Мы все боимся того, что происходит сейчас. Президент Франции Макрон учел ситуацию с коронавирусом в Италии перед принятием мер. Но даже это не помогло Франции защитить себя. Может быть, у Бразилии еще есть время. Надеюсь, что здесь эпидемия будет не такой сильной, как в Европе. Надеюсь, что люди понимают серьезность ситуации. Это важный момент. Вы должны оставаться дома.