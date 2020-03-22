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«Арсенал» и «Челси» намерены приобрести 16-летнего форварда «Мидлсбро»

22 марта 2020, 17:51

По информации британских СМИ, «Арсенал» и «Челси» заинтересованы в покупке нападающего «Мидлсбро» Калума Каваны.

Сообщается, что скауты лондонских клубов внимательно наблюдают за игрой 16-летнего ирландского форварда и готовят предложение по трансферу в летнее трансферное окно.

В активе Каваны 16 матчей за юношеский состав «Мидлсбро», в которых он забил 6 голов и сделал столько же результативных передач.

Также известно об интересе «Челси» и «Арсенала» к хавбеку «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающему в «Баварии» на правах аренды.

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Василий 50
Василий 50
22 марта в 18:18
На лавку или в аренду.
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