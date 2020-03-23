«Барселона» не планирует расставаться с Дембеле

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вчера, 17:06

«Барселона» не заинтересована в продаже нападающего по окончании текущего сезона. Тренерский штаб каталонского клуба рассчитывает на форварда в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет включить Дембеле в сделку по форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу.