«Барселона» не заинтересована в продаже нападающего Усмана Дембеле по окончании текущего сезона. Тренерский штаб каталонского клуба рассчитывает на форварда в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет включить Дембеле в сделку по форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу.
Дембеле отдыхаючи играя в детские игры но не играя в футбол получает миллионы уже несколько лет,готовы дальше платить этому негодяю миллионы,чтобы он продолжал играть в компьютерные игры.
Бартомеу превратил Барсу в Спартак,хуже он Федуна.
Дембеле отдыхаючи играя в детские игры но не играя в футбол получает миллионы уже несколько лет,готовы дальше платить этому негодяю миллионы,чтобы он продолжал играть в компьютерные игры.
Бартомеу превратил Барсу в Спартак,хуже он Федуна.