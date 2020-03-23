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«Барселона» не планирует расставаться с Дембеле

вчера, 17:06

«Барселона» не заинтересована в продаже нападающего Усмана Дембеле по окончании текущего сезона. Тренерский штаб каталонского клуба рассчитывает на форварда в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет включить Дембеле в сделку по форварду «Интера»  Лаутаро Мартинесу.

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Брулин
Брулин ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:58
Такое 56ьное руководство нет нигде в мире.Абидаль тоже тупой. Дембеле отдыхаючи играя в детские игры но не играя в футбол получает миллионы уже несколько лет,готовы дальше платить этому негодяю миллионы,чтобы он продолжал играть в компьютерные игры. Бартомеу превратил Барсу в Спартак,хуже он Федуна.
"Это лучшая работа в мире!!"(с).
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:37, ред.
лучше продали бы, пока спрашивают. балласт такой
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:46
глупо было бы)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:34
Такое 56ьное руководство нет нигде в мире.Абидаль тоже тупой.
Дембеле отдыхаючи играя в детские игры но не играя в футбол получает миллионы уже несколько лет,готовы дальше платить этому негодяю миллионы,чтобы он продолжал играть в компьютерные игры.
Бартомеу превратил Барсу в Спартак,хуже он Федуна.
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