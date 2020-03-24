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«Реал» намерен подписать Холанда в следующее трансферное окно

вчера, 11:39

«Реал» намерен пробрести форварда в предстоящее трансферное окно. Руководство клуба считает, что команда нуждается в усилении атаки, и главная цель мадридцев – нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, сообщает источник со ссылкой на Marca.

Напомним, в услугах Холанда также заинтересован «Тоттенхэм». СМИ сообщили, что «шпоры» готовятся сделать предложение по переходу игрока.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 14:20
ну главное что бы заиграл!! вон на Йовича тоже были большие надежды!!
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:42
А когда оно будет?Это окно?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:23
ПОКА В КОМАНДЕ БЕНЗЕМА, ТОЛКУ БУДЕТ МАЛО
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 11:41
«Реал» намерен пробрести форварда в предстоящее трансферное окно.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1174006/holand-erling-real

пробретут, как пить дать)))
думаю их вообще сейчас не интересуют трансферы)))
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