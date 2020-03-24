«Реал» намерен подписать Холанда в следующее трансферное окно

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вчера, 11:39

«Реал» намерен пробрести форварда в предстоящее трансферное окно. Руководство клуба считает, что команда нуждается в усилении атаки, и главная цель мадридцев – нападающий дортмундской «Боруссии» , сообщает источник со ссылкой на Marca.