«Реал» намерен подписать Холанда в следующее трансферное окно

«Реал» намерен пробрести форварда в предстоящее трансферное окно. Руководство клуба считает, что команда нуждается в усилении атаки, и главная цель мадридцев – нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, сообщает источник со ссылкой на Marca.
Напомним, в услугах Холанда также заинтересован «Тоттенхэм». СМИ сообщили, что «шпоры» готовятся сделать предложение по переходу игрока.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1174006/holand-erling-real
пробретут, как пить дать)))
думаю их вообще сейчас не интересуют трансферы)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1174006/holand-erling-real
пробретут, как пить дать)))
думаю их вообще сейчас не интересуют трансферы)))