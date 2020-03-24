«Арсенал» обсуждал с «Реалом» возможный трансфер Обамеянга

«Арсенал» контактировал с «Реалом», чтобы обсудить вопрос возможной продажи форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед». «Канониры» не хотят отпускать Обамеянга в стан конкурента по английской Премьер-Лиге. «Арсенал» предпочитает продать форварда зарубежному клубу, поэтому лондонцы связались с «Реалом», сообщает источник со ссылкой на Diario Madridista.
Стоит отметить, что интерес к Обамеянгу также проявляет «Барселона». Помимо этого, сообщалось, что нападающим «Арсенала» планирует усилиться ПСЖ.