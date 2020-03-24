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«Арсенал» обсуждал с «Реалом» возможный трансфер Обамеянга

вчера, 10:53

«Арсенал» контактировал с «Реалом», чтобы обсудить вопрос возможной продажи форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед». «Канониры» не хотят отпускать Обамеянга в стан конкурента по английской Премьер-Лиге. «Арсенал» предпочитает продать форварда зарубежному клубу, поэтому лондонцы связались с «Реалом»,  сообщает источник со ссылкой на Diario Madridista.

Стоит отметить, что интерес к Обамеянгу также проявляет «Барселона». Помимо этого, сообщалось, что нападающим «Арсенала» планирует усилиться ПСЖ.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 12:58
Еще лучше в Барселону!
drug01
drug01
вчера в 11:56
надо хорошо подумать?
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