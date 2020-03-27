Кокорин назвал три причины, по которым «Сочи» должен остаться в РПЛ

Нападающий «Сочи» высказался о борьбе своего клуба за сохранение прописки в Премьер-Лиге.

— Нобоа говорил, что «Сочи» не должен вылететь. Вы также в этом уверены?

— У нас есть всё для того, чтобы сохранить прописку. Мы доказали, в первую очередь, себе, что можем хорошо играть с сильным командами. Будем работать так, чтобы это продолжилось.

— Назовите три причины, почему «Сочи» должен остаться в РПЛ .

— Первая и самая главная – инфраструктура, погода. Чтобы в таком городе не было футбола – это для меня всегда было загадкой. Я много раз был в Сочи, и здесь в любом случае должна быть своя команда. Вторая – мне нравится, когда появляются и закрепляются новые хорошие команды. Перелёт до Сочи, размещение, гостиницы, то, как встречают – всё это приятно выглядит. Третья – топовый стадион.

— А то, что у «Сочи» есть Александр Кокорин?

— Так не могу сказать, мне нравится вся команда. Те люди, которые сначала каким-то чудом следили за нами, теперь недоумевают, как мы могли быть на последнем месте. Да, кое-что изменилось, но в целом коллектив собрался очень хороший. Мы ждём наших звёздных новичков, и думаю, они тоже нам сильно помогут.