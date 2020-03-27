Ярошик: «Возможно, Ганчаренко себя исчерпал»

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о текущем положении дел в московском клубе.
С чем связываю проблемы ЦСКА? Возможно, Виктор Ганчаренко себя исчерпал. Он собрал этот состав, добился результата, но сейчас как будто упёрся в потолок. Не видно, за счёт чего ЦСКА будет прибавлять. С другой стороны, мы же не знаем трансферных планов клуба. Может, состав ещё усилится. А при нынешнем подборе футболистов нахождение в пятёрке – не так уж плохо. Допускаю, что на этот сезон такая задача и ставилась. Пусть ЦСКА обычно стремится к максимальным целям.
Ярошик также отметил, что не испугался бы, если бы прямо сейчас его позвали возглавить ЦСКА.
а?
а?
Если вы консерватор, то можно ничего не выбирать, либо же выбрать "коэффициенты" - при таких вариантах все будет как прежде.
Но можно выбрать и "на счет" - тогда при наборе таких же желающих от 20 до 30 человек сформируется отдельная группа, где все будут угадывать точный счет матчей.
Как и в других группах, ее победитель попадает в конце месяца в группу Яшина за право сразиться за главные призы.
Когда наберется 30 человек - выбор всем закроется. Группа на счет в апреле будет только одна, так что кол-во мест ограничено. Выбор до конца марта.
Если вы консерватор, то можно ничего не выбирать, либо же выбрать "коэффициенты" - при таких вариантах все будет как прежде.
Но можно выбрать и "на счет" - тогда при наборе таких же желающих от 20 до 30 человек сформируется отдельная группа, где все будут угадывать точный счет матчей.
Как и в других группах, ее победитель попадает в конце месяца в группу Яшина за право сразиться за главные призы.
Когда наберется 30 человек - выбор всем закроется. Группа на счет в апреле будет только одна, так что кол-во мест ограничено. Выбор до конца марта.