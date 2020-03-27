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Ярошик: «Возможно, Ганчаренко себя исчерпал»

сегодня, 01:28

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о текущем положении дел в московском клубе.

С чем связываю проблемы ЦСКА? Возможно, Виктор Ганчаренко себя исчерпал. Он собрал этот состав, добился результата, но сейчас как будто упёрся в потолок. Не видно, за счёт чего ЦСКА будет прибавлять. С другой стороны, мы же не знаем трансферных планов клуба. Может, состав ещё усилится. А при нынешнем подборе футболистов нахождение в пятёрке – не так уж плохо. Допускаю, что на этот сезон такая задача и ставилась. Пусть ЦСКА обычно стремится к максимальным целям.

Ярошик также отметил, что не испугался бы, если бы прямо сейчас его позвали возглавить ЦСКА.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:26
Можно подумать, он когда-то себя наполнил, чтоб потом исчерпать. ))
drug01
drug01
сегодня в 11:14
Это чушь! У него знаний и заготовок на десять лет!
Red blu
Red blu
сегодня в 09:43
Языком молоть не мешки таскать.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:25
Уж я насколько терпеливый и то , начинаю верить в то, что Витя подустал.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:14
прям поумнел не по годам)))))) так тренируй сборную своей страны раз гениальность прёт))))))) а то вон в команде говорунов мач тв к аршавину и компании присоединяйся))))))))))))) и сыпте там песком и слюной!!!!!!!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:47
Отчасти с Иржи можно согласиться.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 04:15
"добился результата"

а?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:16
Ярошик прав!!! Пора Витьку домой!!!
Mikki
Mikki
сегодня в 01:50
В связи с нынешним дефицитом матчей, в конкурсе прогнозов нововведение: теперь можно выбирать тип ставок, который вы хотите делать в каждом следующем игровом месяце. Выбрать можно в разделе КП, над блоками "выигрыш/очки для ставок".

Если вы консерватор, то можно ничего не выбирать, либо же выбрать "коэффициенты" - при таких вариантах все будет как прежде.

Но можно выбрать и "на счет" - тогда при наборе таких же желающих от 20 до 30 человек сформируется отдельная группа, где все будут угадывать точный счет матчей.

Как и в других группах, ее победитель попадает в конце месяца в группу Яшина за право сразиться за главные призы.

Когда наберется 30 человек - выбор всем закроется. Группа на счет в апреле будет только одна, так что кол-во мест ограничено. Выбор до конца марта.
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