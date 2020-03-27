Ярошик: «Возможно, Ганчаренко себя исчерпал»

Экс-полузащитник ЦСКА поделился мнением о текущем положении дел в московском клубе.

С чем связываю проблемы ЦСКА ? Возможно, Виктор Ганчаренко себя исчерпал. Он собрал этот состав, добился результата, но сейчас как будто упёрся в потолок. Не видно, за счёт чего ЦСКА будет прибавлять. С другой стороны, мы же не знаем трансферных планов клуба. Может, состав ещё усилится. А при нынешнем подборе футболистов нахождение в пятёрке – не так уж плохо. Допускаю, что на этот сезон такая задача и ставилась. Пусть ЦСКА обычно стремится к максимальным целям.