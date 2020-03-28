Зеффан: «Моя адаптация в „Крыльях“ была достаточно лёгкой»

Защитник «Крыльев Советов» рассказал о своей адаптации в России.

Моя адаптация была достаточно лёгкой, потому что переводчик сопровождает меня практически везде. Еще я пытаюсь изучать основы русского языка, чтобы легче интегрироваться в команду. Меня очень хорошо все приняли. Многие из ребят говорят по-английски или по-испански, поэтому я могу спокойно общаться с ними. В конце концов, мы все говорим на одном языке — на языке футбола. Если возникает проблема, на помощь приходит переводчик.

С «Крыльями Советов» мы провели сборы в Турции и ещё одну программу подготовки в испанской Марбелье. Это дало мне время, чтобы восстановиться физически. Также я успел адаптироваться и познакомиться с русской культурой с точки зрения футбола, что очень важно.