ГлавнаяНовости

Зеффан: «Моя адаптация в „Крыльях“ была достаточно лёгкой»

сегодня, 10:01

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан рассказал о своей адаптации в России.

Моя адаптация была достаточно лёгкой, потому что переводчик сопровождает меня практически везде. Еще я пытаюсь изучать основы русского языка, чтобы легче интегрироваться в команду. Меня очень хорошо все приняли. Многие из ребят говорят по-английски или по-испански, поэтому я могу спокойно общаться с ними. В конце концов, мы все говорим на одном языке — на языке футбола. Если возникает проблема, на помощь приходит переводчик.

С «Крыльями Советов» мы провели сборы в Турции и ещё одну программу подготовки в испанской Марбелье. Это дало мне время, чтобы восстановиться физически. Также я успел адаптироваться и познакомиться с русской культурой с точки зрения футбола, что очень важно.

Все новости
Зеффан сравнил российский и французский чемпионаты
Сегодня, 10:05 Комментарии1
Мариу: «Надеюсь, что скоро смогу разговаривать на русском языке»
26 марта Комментарии3
Фарфан обратился к жителям Перу
25 марта Комментарии1
Хавбек «Уфы» Тилль выписан из больницы после подозрения на коронавирус
25 марта ФотоКомментарии1
Защитник «Зенита» Осорио решил почеканить мяч, а не рулон туалетной бумаги
25 марта ВидеоКомментарии7
Мариу рассказал о своих кумирах на футбольном поле
24 марта Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100