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Зеффан сравнил российский и французский чемпионаты

сегодня, 10:05

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан сравнил российский чемпионат с французским. 

РПЛ — непростой чемпионат. Здесь выступает много хороших игроков, стадионы великолепны. Так что я получаю удовольствие от игры. Люди здесь любят футбол, и я счастлив быть тут.

Не знаю, есть ли большая разница между РПЛ и Лигой 1, но в любом случае отличие может быть в единоборствах. Это единственное, что я запомнил. В России действительно есть всё, что необходимо.

Ранее Зеффан рассказал о своей адаптации в России.

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beefs
beefs
сегодня в 13:41
Главное нужно играть в футбол...
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