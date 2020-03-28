Зеффан сравнил российский и французский чемпионаты

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан сравнил российский чемпионат с французским.
РПЛ — непростой чемпионат. Здесь выступает много хороших игроков, стадионы великолепны. Так что я получаю удовольствие от игры. Люди здесь любят футбол, и я счастлив быть тут.
Не знаю, есть ли большая разница между РПЛ и Лигой 1, но в любом случае отличие может быть в единоборствах. Это единственное, что я запомнил. В России действительно есть всё, что необходимо.
Ранее Зеффан рассказал о своей адаптации в России.