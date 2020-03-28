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Стали известны подробности нового контракта Семака

сегодня, 13:08

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак договорился с руководством петербургского клуба о продлении контракта.

«Зенит» в данный момент не рассматривает других кандидатур на должность наставника. На прошедших переговорах стороны нашли компромисс по финансовой стороне вопроса.

Специалист будет зарабатывать около 1,8 миллиона евро в год, ранее его оклад составлял 1,2 миллиона евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:38
За что? Зенит что приносит доход стране? Зарплату надо платить не из бюджета, а с дохода клуба. Так должно быть во всех клубах, которые сидят на бюджете
11
iri13
iri13
сегодня в 15:19
Лично меня не волнует сумма ..а вот продолжение новости, здесь не означенное, интереснее-
"При этом Семак действительно получит большую роль в вопросе формирования состава. Его мнение играет ключевую роль, а клуб отвечает за стратегические задачи, оценивая все активы, включая игроков основной команды.

Клуб и тренер смогли договориться о сроке нового контракта. «Зенит» предложил Семаку соглашение по схеме «1+1»"
drug01
drug01
сегодня в 14:12
Пока все хорошо!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 13:42
Слава Богу! А то опять искали непонятно какого иностранца!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:34
Ну что сказать...посмотрим....
post-navigator
post-navigator
сегодня в 13:31
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    сегодня в 13:25
    Хорошая новость!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:25
    Вот и славно, а то очередного итальяшку за червонец в год сватали...
    Михалыч 75
    Михалыч 75
    сегодня в 13:23
    рад за Богданыча
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 13:17
    За что? Зенит что приносит доход стране? Зарплату надо платить не из бюджета, а с дохода клуба. Так должно быть во всех клубах, которые сидят на бюджете
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