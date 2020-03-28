Стали известны подробности нового контракта Семака

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак договорился с руководством петербургского клуба о продлении контракта.
«Зенит» в данный момент не рассматривает других кандидатур на должность наставника. На прошедших переговорах стороны нашли компромисс по финансовой стороне вопроса.
Специалист будет зарабатывать около 1,8 миллиона евро в год, ранее его оклад составлял 1,2 миллиона евро.
"При этом Семак действительно получит большую роль в вопросе формирования состава. Его мнение играет ключевую роль, а клуб отвечает за стратегические задачи, оценивая все активы, включая игроков основной команды.
Клуб и тренер смогли договориться о сроке нового контракта. «Зенит» предложил Семаку соглашение по схеме «1+1»"
"При этом Семак действительно получит большую роль в вопросе формирования состава. Его мнение играет ключевую роль, а клуб отвечает за стратегические задачи, оценивая все активы, включая игроков основной команды.
Клуб и тренер смогли договориться о сроке нового контракта. «Зенит» предложил Семаку соглашение по схеме «1+1»"
А вот мой ответ в той теме. Перепощу сюда:
"Население у нас в массе своей - забитое, затурканное и зашоренное.
Вот гляди. Путин три дня назад сказал -все сидим дома, бяку не разносим и не цепляем. Но тут же добавил - "людей надо поддержать". Как бы два взаимоисключающих посыла, но кого это айпёд? Местные регионаглы сделали под козырёк: поддержим неимущих алконавтов и таджикских пацанов. Для этого спущено указание - организовать выдачу продпайков на базе школ, домов культуры, отделений санаториев. Проведены спец.совещания с местными властями. Екатеринбург, Питер, Омск - не самые мелкие города и там это указание дано. Решается вопрос с подключением садиков к работе. Прикинь - днём садики с детьми, вечером - выдают товарищам бомжующим ... закусь по социальной стоимости. Ты думаешь, Тётя Глаша, нянечка в садике - пойдёт возражать к начальству против таджикских пацанов, которое им в долю упало? А куда её возьмут трудоустроиться, когда пацаны её вышвырнут, Глашу эту? А ведь она - стоп - часть того народа, который "раздолбайский", "не соблюдает" - и на который ты так лихо наехал (видимо с личной дачи с надёжной самоизоляцией). Что скажешь на это, Толя Кандауров, человек европейских взглядов? Хоть ты и добавил меня в игнор, как дитё малое - но от совести-то не спрячешься... "
Ну и чья правда?
А вот мой ответ в той теме. Перепощу сюда:
"Население у нас в массе своей - забитое, затурканное и зашоренное.
Вот гляди. Путин три дня назад сказал -все сидим дома, бяку не разносим и не цепляем. Но тут же добавил - "людей надо поддержать". Как бы два взаимоисключающих посыла, но кого это айпёд? Местные регионаглы сделали под козырёк: поддержим неимущих алконавтов и таджикских пацанов. Для этого спущено указание - организовать выдачу продпайков на базе школ, домов культуры, отделений санаториев. Проведены спец.совещания с местными властями. Екатеринбург, Питер, Омск - не самые мелкие города и там это указание дано. Решается вопрос с подключением садиков к работе. Прикинь - днём садики с детьми, вечером - выдают товарищам бомжующим ... закусь по социальной стоимости. Ты думаешь, Тётя Глаша, нянечка в садике - пойдёт возражать к начальству против таджикских пацанов, которое им в долю упало? А куда её возьмут трудоустроиться, когда пацаны её вышвырнут, Глашу эту? А ведь она - стоп - часть того народа, который "раздолбайский", "не соблюдает" - и на который ты так лихо наехал (видимо с личной дачи с надёжной самоизоляцией). Что скажешь на это, Толя Кандауров, человек европейских взглядов? Хоть ты и добавил меня в игнор, как дитё малое - но от совести-то не спрячешься... "
Ну и чья правда?