Стали известны подробности нового контракта Семака

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сегодня, 13:08

Главный тренер «Зенита» договорился с руководством петербургского клуба о продлении контракта.

«Зенит» в данный момент не рассматривает других кандидатур на должность наставника. На прошедших переговорах стороны нашли компромисс по финансовой стороне вопроса.

Специалист будет зарабатывать около 1,8 миллиона евро в год, ранее его оклад составлял 1,2 миллиона евро.