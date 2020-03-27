ГлавнаяНовости

Футболисты АПЛ согласятся на сокращение зарплат из-за коронавируса

сегодня, 14:36

Футболисты английской Премьер-Лиги, скорее всего, согласятся на снижение зарплат.

Клубы АПЛ терпят убытки из-за приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса. Руководство лиги 3 апреля проведет видеоконференцию с ассоциацией профессиональных футболистов по вопросу заработной платы игроков.

Скорее всего, будут приняты коллективные меры по снижению заработка футболистов. Ожидается, что игроки все-таки согласятся с этим решением.

Ранее стало известно, что некоторые клубы АПЛ выступают за полную переигровку сезона.

Все новости
Слухи«Барселона» уверена, что продлит контракт с тер Штегеном на 5 лет
Сегодня, 12:22 Комментарии2
СлухиНойер требует долгосрочного контракта от «Баварии»
Сегодня, 09:17 Комментарии4
Слухи «Лацио» готов предложить Иммобиле бонусы, связанные с количеством голов
Вчера, 22:30 Комментарии3
СлухиФИФА хочет заставить клубы продлить контракты с игроками и тренерами
Вчера, 18:44 Комментарии20
«Милан» выкупит права на Кьера
Вчера, 16:19 Комментарии0
В «Шеффилд Юнайтед» уверены, что продлят аренду Хендерсона из МЮ
Вчера, 12:42 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 15:50
А Месси девочку включил
Foxes
Foxes
сегодня в 14:41
Согласятся под дулом автомата?
VIPded
VIPded
сегодня в 14:37
А куда деваться?...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100