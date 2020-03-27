Футболисты АПЛ согласятся на сокращение зарплат из-за коронавируса

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сегодня, 14:36

Футболисты английской Премьер-Лиги, скорее всего, согласятся на снижение зарплат.

Клубы АПЛ терпят убытки из-за приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса. Руководство лиги 3 апреля проведет видеоконференцию с ассоциацией профессиональных футболистов по вопросу заработной платы игроков.

Скорее всего, будут приняты коллективные меры по снижению заработка футболистов. Ожидается, что игроки все-таки согласятся с этим решением.