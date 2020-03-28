Аджоев: «Задача „Арсенала“ — победа в каждом матче»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о задачах команды на сезон, а также поделился мнением о важности и формате Кубка России:

Из трех весенних матчей выиграли только один, набрали три очка из девяти возможных. Поставлю команде за этот короткий отрезок три с плюсом. Могли сыграть лучше. Но у нас были футболисты, которые пропускали игры. Например, Костадинов был вынужден пропустить матч с «Оренбургом». Важный игрок для нас, от него многое зависит в центре поля. В то же время мы сумели увезти три очка из Сочи. Это хорошо, потому что в будущем, думаю, это мало кому удастся. А вообще, не совсем правильно выносить оценки по трем матчем, слишком короткий отрезок.

Задача у нас всегда одна и та же — выигрывать в каждом матче. А потом в конце сезона нужно оценивать итоговый результат. Сейчас все уже привыкли, что мы наверху должны быть, боремся за высокие места. Но не будем забывать, где был «Арсенал» три года назад, когда мы пришли в клуб… К хорошему, как известно, привыкаешь очень быстро. Это правильно и нормально, всегда нужно ставить новые, более сложные задачи. Желания и амбиции должны расти, иначе не будет движения вперед. Тем более губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин сам человек амбициозный. Он всегда находится рядом с клубом, при нем и произошел тот подъем, который мы сейчас имеем. Благодарен ему за такую поддержку. Могу сказать, что он искренне переживает за дело.

В этом сезоне мы, к сожалению, не смогли пройти в Кубке дальше, но относимся вполне серьезно. Что касается формата, то тут могут быть разные мнения и точки зрения. Всегда говорил и говорю, что, по-моему, нужно проводить два матча. Так команды пониже классом смогут дважды встретиться с серьезными соперниками. Может быть, к ним приедут «Спартак», ЦСКА , «Зенит» или другие топ-клубы.

Для болельщиков это будет огромный праздник. Для клубов — возможность, может быть, небольшого, но дополнительного заработка. Это привлечение новой аудитории. Плюс это дает возможность отыграться, если ты неудачно провел первую встречу. Поэтому считаю, что нужно хотя бы со стадии 1/8 финала проводить по два матча. Это игровая практика, можно дать возможность поиграть молодым футболистам. Они могут весь год сидеть в запасе, а на кубковой игре почувствовать себя в тонусе.