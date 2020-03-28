Аджоев: «У „Арсенала“ нет паники из-за коронавируса»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса:

Никакой паники не было тогда, нет ее и сейчас. Сказал нашим клубным врачам, что сейчас настало их время. Образно говоря, они сейчас и главные тренеры, и спортивные, и генеральные директоры, и руководители клуба в одном лице. От докторов и медиков, от их рекомендаций и разъяснительной работы сейчас многое зависит.

Попросил их объяснить футболистам, что происходит, какие меры предосторожности надо соблюдать. У нас до всех игроков, включая иностранцев, все донесли и поддерживают с ними связь в круглосуточном режиме.

У кого-то дома есть тренажерные залы, кто-то на футбольное поле выходит и работает индивидуально. В Туле легионеры тоже занимаются на поле, бегают. Самое главное, чтобы не было скопления людей, для этого и изолировались.

Пока вообще рано думать о возобновлении тренировок. Будем смотреть, как развивается ситуация, но мне кажется, 10 апреля тоже к тренировочному процессу выйти не сможем.