Крал: «Подписал документ о запрете выезда из Москвы»

Полузащитник «Спартака» высказался о паузе в чемпионате России, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.

Чемпионат России приостановлен, но в стране всё работает: рестораны, торговые центры и т.д. Думаю, теоретически, мы можем тренироваться. Но сейчас это ни к чему, поэтому мы дома, чтобы не заразиться. Мы подписали документ, в котором говорится, что нам нельзя выезжать из Москвы. Думаю, это логичные меры.