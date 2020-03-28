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Крал: «Подписал документ о запрете выезда из Москвы»

сегодня, 18:33

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о паузе в чемпионате России, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.

Чемпионат России приостановлен, но в стране всё работает: рестораны, торговые центры и т.д. Думаю, теоретически, мы можем тренироваться. Но сейчас это ни к чему, поэтому мы дома, чтобы не заразиться. Мы подписали документ, в котором говорится, что нам нельзя выезжать из Москвы. Думаю, это логичные меры.

Ранее Крал поделился фотографией в инстаграме, на которой он осваивает кулинарное искусство.

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VIPded
VIPded
сегодня в 18:44
Всем Здоровья!!!
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