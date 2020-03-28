Мостовой: «Урезание зарплат может пойти на пользу российскому футболу»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что российским клубам нужно пойти на урезание зарплат футболистов в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Сейчас в Европе многие команды идут на урезание зарплат своим игрокам, футболисты на это соглашаются. Нашим клубам однозначно стоит пойти по этому пути. Кстати, перерыв в нашем футболе и урезание зарплат может пойти нам на пользу. Клубы наконец могут сделать зарплаты в контрактах наших игроков справедливыми.

Последние 10 лет мы только и делаем, что говорим о раздутых зарплатах и контрактах. Появился шанс всё исправить. Пускай никто не обижается, это будет правильным решением.