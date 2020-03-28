ГлавнаяНовости

Мостовой: «Урезание зарплат может пойти на пользу российскому футболу»

сегодня, 19:52

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что российским клубам нужно пойти на урезание зарплат футболистов в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Сейчас в Европе многие команды идут на урезание зарплат своим игрокам, футболисты на это соглашаются. Нашим клубам однозначно стоит пойти по этому пути. Кстати, перерыв в нашем футболе и урезание зарплат может пойти нам на пользу. Клубы наконец могут сделать зарплаты в контрактах наших игроков справедливыми.

Последние 10 лет мы только и делаем, что говорим о раздутых зарплатах и контрактах. Появился шанс всё исправить. Пускай никто не обижается, это будет правильным решением.

Все новости
Крал: «Подписал документ о запрете выезда из Москвы»
Сегодня, 18:33 Комментарии1
Сёмин пожелал здоровья Льву Лещенко, у которого обнаружен коронавирус
Сегодня, 18:13 ВидеоКомментарии2
Мэрия Ростова-на-Дону: «Пожар не затронет стадион»
Сегодня, 18:01 Комментарии0
Бубнов назвал лучших фланговых полузащитников РПЛ
Сегодня, 17:14 Комментарии6
Кашшаи: «РФС планирует ввести новую образовательную программу»
Сегодня, 16:39 Комментарии1
Понсе — о паузе: «Здоровье людей важнее всего»
Сегодня, 15:54 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 20:05
А наши будут против.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100