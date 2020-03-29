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«Челси» обсудил с «Реалом» вопрос трансфера Хакими

сегодня, 08:58

«Челси» продолжает рассматривать варианты усиления обороны. В числе опцией лондонцев – защитник «Реала» Ашраф Хакими, играющий за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

По данным британских СМИ, «Челси» контактировал с «Реалом», чтобы обсудить возможность перехода игрока в ближайшее трансферное окно. «Сливочные» сообщили лондонцам, что не будут принимать решение по будущему Хакими, пока не завершится нынешний сезон.

Отметим, что, по слухам, «Челси» также хочет усилить вратарскую позицию. Сообщалось об интересе «синих» к голкиперу «Баварии» Мануэлю Нойеру.

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