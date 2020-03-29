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Аршавин: «Сезон РПЛ можно доиграть за 4 недели»

сегодня, 09:51

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал приостановку РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Мое мнение, как болельщика, зрителя и участника отчасти, хочется, конечно, чтобы чемпионат был продолжен и матчи были доиграны, но, на мой взгляд, нужно готовиться к тому, что 10 апреля, когда состоится очередная встреча РПЛ и РФС, придётся настраиваться на то, что мы вынуждены будем играть без зрителей. Чтобы отыграть 8 туров, полтора месяца должно хватить. Но вообще, можно и в четыре недели уместиться.

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max74
max74
сегодня в 11:33, ред.
Не можно, а нужно доиграть
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:50
Месяц достаточно.
alexamit
alexamit
сегодня в 10:35
Нормально-наши бездари-миллионеры вполне могу оставшиеся игры в месяц уложить.И можно без зрителей.
beefs
beefs
сегодня в 10:23
а где их взять, корона только начинается в России...
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