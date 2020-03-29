Аршавин: «Сезон РПЛ можно доиграть за 4 недели»

Бывший российский футболист прокомментировал приостановку РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Мое мнение, как болельщика, зрителя и участника отчасти, хочется, конечно, чтобы чемпионат был продолжен и матчи были доиграны, но, на мой взгляд, нужно готовиться к тому, что 10 апреля, когда состоится очередная встреча РПЛ и РФС , придётся настраиваться на то, что мы вынуждены будем играть без зрителей. Чтобы отыграть 8 туров, полтора месяца должно хватить. Но вообще, можно и в четыре недели уместиться.