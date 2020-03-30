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Серию С хотят сократить на 40 команд

сегодня, 17:28

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что они планируют сократить количество участников Серии С. На данный момент в третьем по рангу дивизионе страны выступает 60 команд.

Я считаю, что Серия С должна состоять из 20-ти команд, а остальные 40 получить статус полупрофессиональных. Я уже высказал свое мнение президенту Lega Pro Франческо Гирелли, но окончательное решение будут принимать не только футбольные чиновники, но и представители клубов.

Ранее Гравина заявил, что Серия А обязательно объявит чемпиона в текущем сезоне.

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сегодня в 17:54, ред.
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