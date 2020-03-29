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Роналду вышел на прогулку с семьёй, несмотря на пандемию коронавируса

сегодня, 20:56

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду был замечен гуляющим с семьей в городе Фуншал (Португалия) без медицинских масок, несмотря на угрозу заражения коронавирусом.

Источник сообщает, что Роналду отправился на прогулку вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и двумя маленькими детьми. Однако к футболисту не может возникнуть претензий, так как в Португалии не введены строгие ограничения относительно нахождения на улице. Жителям города разрешено выходить на улицу для прогулки.

Ранее стало известно, что Роналду согласился на понижение зарплаты из-за коронавируса.

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Artuom
Artuom
сегодня в 21:28
Так гулять то не вредно. Главное не находиться возле других людей во время этих гуляний ;) Это от взаимодействия с другими людьми(среди которых могут быть зараженые) можно подхватить вирус, а от того что ты прогуляешься гденибудь вдали от людей тебе ничего не будет. Более того, как известно бывать на свежем воздухе полезно!
karnager
karnager ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:12
Это я его снимал. Видишь как смотрит .

P.S. Питер Паркер
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:02
Его на улице журналист спросил,не боишься ли заразиться,Роналду ответил коротко:"Мне по ....й".
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