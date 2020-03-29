Роналду вышел на прогулку с семьёй, несмотря на пандемию коронавируса

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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии был замечен гуляющим с семьей в городе Фуншал (Португалия) без медицинских масок, несмотря на угрозу заражения коронавирусом.

Источник сообщает, что Роналду отправился на прогулку вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и двумя маленькими детьми. Однако к футболисту не может возникнуть претензий, так как в Португалии не введены строгие ограничения относительно нахождения на улице. Жителям города разрешено выходить на улицу для прогулки.

😱 En medio de la crisis por el #COVIDー19 ¡ @Cristiano vuelve a estar en el ojo del huracán! 😷



🇵🇹 El crack de la @juventusfc fue captado dando un paseo con su pareja Georgina Rodríguez y tres de sus hijos por las calles de Funchal, Portugal. pic.twitter.com/XlpCvFh0mv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) March 29, 2020

Ранее стало известно, что Роналду согласился на понижение зарплаты из-за коронавируса.