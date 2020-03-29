Роналду вышел на прогулку с семьёй, несмотря на пандемию коронавируса

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду был замечен гуляющим с семьей в городе Фуншал (Португалия) без медицинских масок, несмотря на угрозу заражения коронавирусом.
Источник сообщает, что Роналду отправился на прогулку вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и двумя маленькими детьми. Однако к футболисту не может возникнуть претензий, так как в Португалии не введены строгие ограничения относительно нахождения на улице. Жителям города разрешено выходить на улицу для прогулки.
Ранее стало известно, что Роналду согласился на понижение зарплаты из-за коронавируса.