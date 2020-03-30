«Жилина» начала процесс ликвидации

«Жилина», которая идет на втором месте чемпионата Словакии после основной части турнира, начала процесс ликвидации. Игроки и работники клуба уведомлены о том, что могут искать себе новое место работы. Такое решение вызвано финансовыми трудностями на фоне эпидемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что ПСЖ может потерять более 200 млн евро из-за коронавируса.
может наступит нормальный рынок , а то взвинтили ценники на игроков и з/п.
всё таки правильно говорят , не было бы счастья - да не счастье помогло.
может наступит нормальный рынок , а то взвинтили ценники на игроков и з/п.
всё таки правильно говорят , не было бы счастья - да не счастье помогло.