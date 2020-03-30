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«Жилина» начала процесс ликвидации

сегодня, 18:21

«Жилина», которая идет на втором месте чемпионата Словакии после основной части турнира, начала процесс ликвидации. Игроки и работники клуба уведомлены о том, что могут искать себе новое место работы. Такое решение вызвано финансовыми трудностями на фоне эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может потерять более 200 млн евро из-за коронавируса.

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VIPded
VIPded
сегодня в 19:47
Первые пошли...(((
За адекватность
За адекватность ответил Брулин
сегодня в 19:19
Шли уверенно на втором месте, и в еврокубках можно заработать
Плохо, что открыв источник не вывез".решение вызвано финансовыми трудностями на фоне эпидемии коронавируса." До этого видимо жизнь удалась.Это фейк?
Брулин
Брулин
сегодня в 19:02
Шли уверенно на втором месте, и в еврокубках можно заработать
BDA8181
BDA8181
сегодня в 18:35
ну вот и началось , первая ласточка так сказать.....
может наступит нормальный рынок , а то взвинтили ценники на игроков и з/п.
всё таки правильно говорят , не было бы счастья - да не счастье помогло.
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