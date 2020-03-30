«Жилина» начала процесс ликвидации

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сегодня, 18:21

«Жилина», которая идет на втором месте чемпионата Словакии после основной части турнира, начала процесс ликвидации. Игроки и работники клуба уведомлены о том, что могут искать себе новое место работы. Такое решение вызвано финансовыми трудностями на фоне эпидемии коронавируса.