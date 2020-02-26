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Прядкин: «Есть идея создать гимн российской Премьер-Лиги»

сегодня, 20:12

Глава российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал подписание спонсорского соглашения с компанией «Тинькофф банк». По его словам, одной из мер, ориентированных на популяризацию отечественного футбола, может стать создание гимна РПЛ.

Есть идея создать гимн РПЛ, чтобы он воспринимался так же, как гимн Лиги чемпионов. 

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Все комментарии
BarSlona
BarSlona
сегодня в 22:12
Песня из Спанч Боба вполне сойдет за гимн этого цирка
minai
minai
сегодня в 22:07
Барыгам от футбола уже нечего больше хотеть. Вот и выёживаются друг перед другом.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:58
Хорошо хоть , что не реквием .
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:57
"чтобы он воспринимался так же, как гимн Лиги чемпионов. " Сначала тяжелые наркотики узаконьте, потом строем нас ходить заставьте, а потом мы и споем. Совсем поплохело?
galem72
galem72
сегодня в 21:54
Лучше сразу прописать его в конституции наряду с другими нелепыми поправками плешивого.
Тарасовские мы
Тарасовские мы ответил b355__5j5k89
сегодня в 21:53
Зачем придумывать, чуть поправить разве что. Тем более мелодию из Незнайки газпроект не стесняясь уже крутит в рекламе. Прядкин удивляет нас каждый день, каждый час Развивает РПЛ, просто молодец! А Зенит который год чемпионство берёт Без забот, без хлопот, ведь хватает средств. Тут про судей гадости, об их предвзятости, Больше для наглядности, говорят вокруг. Всё для нашей радости, только от жадности В чемоданах тайно им что-нибудь несут. Развлекайся все сильней, веселись, Паков бей, И ни думай про Европу, слышишь, Алексей?! (Миранчук) И вообще в конце концов парочка близнецов, Это уникальный стиль, только в РПЛ! По Крестовским, Лужникам здесь и там, тут и там Будешь бегать, позабыв свин ты или конь. Позабыв как играть, будешь травку топтать, И лишь изредка глядеть в АПЛ с тоской. Развлекайся все сильней, как в ЛЧ Акинфей, Шли фанатов погрубей, честь отдай скорей, И тогда в конце концов лучший из тренеров Сделает тебя бараном сборною своей...
В текст следует добавить, что Лудогорец и Ференцварош служат путеводной звездой в Европу.
Aртем Зюзькин
Aртем Зюзькин ответил beefs
сегодня в 21:51
Новый гимн очень поднимет популярность ТинькоффПЛ...
    b355__5j5k89
    b355__5j5k89
    сегодня в 21:49
      beefs
      beefs
      сегодня в 21:40
      Новый гимн очень поднимет популярность ТинькоффПЛ...
      борька
      борька
      сегодня в 21:39
      Похоронный марш
      mortid
      mortid
      сегодня в 21:39
      А текст кто писать будет? и сколько ему отслюнявите? Наверное не менее чем за так называемый кубок. Кстати кубок это чаша, а не тупо болванка дырявая. Не страна, а Нарния какая-то :D
      Ravshan878
      Ravshan878 ответил КЭТиК
      сегодня в 21:39
      Котёнок угадала.H....занимается.
      Soccer.....((( Ранений на misses Kate.
      дурман
      дурман
      сегодня в 21:38
      Вы **** футбол создайте сначала, гммн они создают.
      Ну как тут без ненормативной лексики.
      По каким критериям вас на работу нанимают, я худею с вас.
      alex spartakovih
      alex spartakovih
      сегодня в 21:37
      боже рпл храни на славу нам!как раз подойти должон!
      12-й спартанец
      12-й спартанец
      сегодня в 21:34
      Прядкин не знает уже откуда бабла состричь.
      Footbolista
      Footbolista ответил чемпионство с душком
      сегодня в 21:34
      Это припев...
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      сегодня в 21:32
      Чем плох футбольный марш Матвея Блантера?ну можно его обработать современно..
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком ответил Footbolista
      сегодня в 21:30
      Гимн цска: оп героино, оп оп героино..
      Migelito
      Migelito ответил Footbolista
      сегодня в 21:27
      Рюмка пива на столе...а коллектор во дворе...
      Хорош)
      Footbolista
      Footbolista ответил particular
      сегодня в 21:22
      Рюмка пива на столе...а коллектор во дворе...
      alexamit
      alexamit
      сегодня в 21:21
      Очередной дурдом в нашем отечестве...
      alexamit
      alexamit ответил Юрий Сенатов 1
      сегодня в 21:20
      Почему-то вспомнил незабвенного Трофима Лысенко, который мудрил-мудрил с природой, а основы генетики так и не освоил. Потом пошли проджекты по поворачиванию рек вспять, строительству плавучих атомных станций и прочая, и прочая, а все закончилось сегодняшним днем, когда некие "умные" люди заварили кашу по дополнениям к Конституции РФ. Как - будто с принятием изменений все ее положения будут исполняться неукоснительно. И смех, и грех. Вот и г-н Прядкин решил оставить свой след в истории российского футбола. Какой-то мутный след.
      Прекрасно сказано!!!
      The Frei
      The Frei
      сегодня в 21:17
      Правильно. Помирать, так с музыкой.
      Footbolista
      Footbolista ответил Parma1972
      сегодня в 21:14
      Будет пи-пи-пи-пи....и музыка...
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      сегодня в 21:14
      Лучше б вместо гимна продумали как стоимость билетов опустить вместо ни кому не нужной пыли в глаза.
      Footbolista
      Footbolista ответил nubom
      сегодня в 21:12
      Это гимн цска ..
      Vasya Oblomov
      Vasya Oblomov
      сегодня в 21:12
      А как же Славься Отечество ?
      Семён Чёрствый
      Семён Чёрствый
      сегодня в 21:01
      Не нужон
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 20:57
      Хренью занимаются.
      Tostao
      Tostao ответил Конфедерат
      сегодня в 20:53
      Есть же дорогой и милый сердцу футбольный марш, зачем его менять?
      С этой старой мелодии Блантера уже бабла не содрать, а тут такие откатные перспективы открываются!!!
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