Прядкин: «Есть идея создать гимн российской Премьер-Лиги»

Глава российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал подписание спонсорского соглашения с компанией «Тинькофф банк». По его словам, одной из мер, ориентированных на популяризацию отечественного футбола, может стать создание гимна РПЛ.
Есть идея создать гимн РПЛ, чтобы он воспринимался так же, как гимн Лиги чемпионов.
Прядкин удивляет нас каждый день, каждый час
Развивает РПЛ, просто молодец!
А Зенит который год чемпионство берёт
Без забот, без хлопот, ведь хватает средств.
Тут про судей гадости, об их предвзятости,
Больше для наглядности, говорят вокруг.
Всё для нашей радости, только от жадности
В чемоданах тайно им что-нибудь несут.
Развлекайся все сильней, веселись, Паков бей,
И ни думай про Европу, слышишь, Алексей?! (Миранчук)
И вообще в конце концов парочка близнецов,
Это уникальный стиль, только в РПЛ!
По Крестовским, Лужникам здесь и там, тут и там
Будешь бегать, позабыв свин ты или конь.
Позабыв как играть, будешь травку топтать,
И лишь изредка глядеть в АПЛ с тоской.
Развлекайся все сильней, как в ЛЧ Акинфей,
Шли фанатов погрубей, честь отдай скорей,
И тогда в конце концов лучший из тренеров
Сделает тебя бараном сборною своей...
Прядкин удивляет нас каждый день, каждый час
Развивает РПЛ, просто молодец!
А Зенит который год чемпионство берёт
Без забот, без хлопот, ведь хватает средств.
Тут про судей гадости, об их предвзятости,
Больше для наглядности, говорят вокруг.
Всё для нашей радости, только от жадности
В чемоданах тайно им что-нибудь несут.
Развлекайся все сильней, веселись, Паков бей,
И ни думай про Европу, слышишь, Алексей?! (Миранчук)
И вообще в конце концов парочка близнецов,
Это уникальный стиль, только в РПЛ!
По Крестовским, Лужникам здесь и там, тут и там
Будешь бегать, позабыв свин ты или конь.
Позабыв как играть, будешь травку топтать,
И лишь изредка глядеть в АПЛ с тоской.
Развлекайся все сильней, как в ЛЧ Акинфей,
Шли фанатов погрубей, честь отдай скорей,
И тогда в конце концов лучший из тренеров
Сделает тебя бараном сборною своей...
Soccer.....((( Ранений на misses Kate.
Soccer.....((( Ранений на misses Kate.
Ну как тут без ненормативной лексики.
По каким критериям вас на работу нанимают, я худею с вас.
Ну как тут без ненормативной лексики.
По каким критериям вас на работу нанимают, я худею с вас.