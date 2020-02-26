Прядкин: «Есть идея создать гимн российской Премьер-Лиги»

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сегодня, 20:12

Глава российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал подписание спонсорского соглашения с компанией «Тинькофф банк». По его словам, одной из мер, ориентированных на популяризацию отечественного футбола, может стать создание гимна РПЛ .