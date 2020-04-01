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Неизвестные в балаклавах привязали Эшли Коула к стулу и ограбили его дом

сегодня, 00:15

Бывший защитник «Арсенала», «Челси» и сборной Англии Эшли Коул стал жертвой ограбления.

Сообщается, что преступники в балаклавах и камуфляжной одежде ворвались в дом англичанина через заднюю дверь. Злоумышленники угрожали Коулу и привязали его к стулу, затем они забрали драгоценности и другие ценные вещи, после чего скрылись. На данный момент полиция проводит расследование инцидента, представители Коула отказались комментировать эту информацию. Отмечается, что сам спортсмен не пострадал.

Недавно дом форварда «Реала» Карима Бензема ограбили во время Эль Класико.

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