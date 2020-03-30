«Тамбов» продлил карантин до 6 апреля

Директор «Тамбова» Павел Худяков объявил о продлении карантина для футболистов из-за пандемии коронавируса, а также заявил, что клуб не будет сокращать зарплаты:

Мы решили продлить карантин до 6 апреля. Когда вся страна находится на карантине, мы не можем позволить себе тренироваться. Речи об этом сейчас не идет. Самое главное — здоровье ребят и всех окружающих.

Понятно, что для нас это была бы экономия, но я считаю, что по отношению к ребятам урезать зарплату будет несправедливо. Они и так получают меньше всех в лиге, при этом бьются и показывают хорошие результаты.

Если придется доигрывать чемпионат в июне или июле, то у нас, конечно, будут проблемы. Но будем обращаться, искать дополнительное финансирование. Я считаю, что футболисты очень достойно играют, и мы будем делать все возможное, чтобы ничего не урезать, а оставить все как есть.