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ЦСКА показал видео-интервью с пометкой «18+»

сегодня, 11:53

ЦСКА показал интервью, в котором игроки московского клуба отвечают на вопросы. Армейцы пометили видео «18+». 

Отметим, что интервью носит исключительно юмористический характер в честь дня смеха (1 апреля).

Ранее стало известно, что ЦСКА решил продлить карантин до 1 мая.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:52
Что говорит лошадка?
"Ну не шмогла я, не шмогла!"
makkie
makkie
сегодня в 12:41
Чалов возвращается к тому, с чего начал.
Скоро опять превратится в ноунейма и вернется в дубль :)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:30
Ну смешного не много....
Разве что Чалов по скорости мысли - человек молния.....))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:28
чалов чудо-тормоз )))впрочем как и на поле))))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:22
👍👍👍
ДСА
ДСА
сегодня в 12:12
Развлекаются как могут.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:59
Приколисты!)))
Юррыч
Юррыч
сегодня в 11:54, ред.
Стыдобища полная, особенно, Чалов!!!!!
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