ЦСКА показал видео-интервью с пометкой «18+»

ЦСКА показал интервью, в котором игроки московского клуба отвечают на вопросы. Армейцы пометили видео «18+».
Отметим, что интервью носит исключительно юмористический характер в честь дня смеха (1 апреля).
Ранее стало известно, что ЦСКА решил продлить карантин до 1 мая.
"Ну не шмогла я, не шмогла!"
"Ну не шмогла я, не шмогла!"
Скоро опять превратится в ноунейма и вернется в дубль :)
Скоро опять превратится в ноунейма и вернется в дубль :)
Разве что Чалов по скорости мысли - человек молния.....))
Разве что Чалов по скорости мысли - человек молния.....))