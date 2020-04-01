Жена Карпина: «Мой муж — ведьмак!»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина пошутила над своим мужем, указав на его очень быстрый обмен веществ.
Скажите честно… хомячите на карантине? Вот я — да. Причем не из-за беременности. Я спокойно ходила 9 месяцев, не ела за двоих и не кидалась на еду! Это реально от безделья. Руки тянутся что-то потрескать, пожевать, похрустеть…
А еще со мной живет человек, который даже если меня целиком проглотит, то у него это нигде не отложится. Да, да, это я про тебя, ведьмак (Валерий Карпин)! Мне иногда кажется, что даже когда что-то запретное ест он, прилипает ко мне (смеется).
Вся надежда на силу грудного вскармливания и на прожорливого.
Тем временем Карпин принял участие в кампании ФИФА против COVID-19.
Про первонахов, посмотрим как пойдёт, может и будет в этом толк.
Про первонахов, посмотрим как пойдёт, может и будет в этом толк.
Чтобы исключить "админресурс".
А некоторые темы просто будут не "мёртвые", а с одним "первонахом", и всё.
Выиграет ли от этого КП или Соккер -вопрос...
Чтобы исключить "админресурс".
А некоторые темы просто будут не "мёртвые", а с одним "первонахом", и всё.
Выиграет ли от этого КП или Соккер -вопрос...
Лучшие комменты определяет администрация и модераторский состав, но никто из них не попадет в этот блок, ибо игра для них - символическое занятие. ВИПы и так есть, а футболку можно когда угодно попросить)
Можно выбирать несколько лучших комментов в одной теме. Начисления будут за все.
Ожидаются и "первонахи", куда же без них, посмотрим, как пойдёт. Но цель реследуется другая, помеьше мёртвых тем.
Лучшие комменты определяет администрация и модераторский состав, но никто из них не попадет в этот блок, ибо игра для них - символическое занятие. ВИПы и так есть, а футболку можно когда угодно попросить)
Можно выбирать несколько лучших комментов в одной теме. Начисления будут за все.
Ожидаются и "первонахи", куда же без них, посмотрим, как пойдёт. Но цель реследуется другая, помеьше мёртвых тем.
У меня вопрос созрел по нововведению в КП. Цитирую :
5) Попадание в блок "лучший комментарий" — 300 очков. Количество выполнений не ограничено.
Вопрос - кто будет определять этот лучший комментарий, учитывая то, что и модераторы с админами участвуют в конкурсе.
И ещё. Допустим, в какой то теме выбрали лучший коммент, начислили очки. А потом в эту же тему поступил ну ваще "Агонь". Как быть?
Что касается пункта "Первый комментарий в теме" - так он приведёт к тому, что люди будут прост тупо караулить новые темы и отписываться какой-нить лабудой. Лишь бы успеть.
У меня вопрос созрел по нововведению в КП. Цитирую :
5) Попадание в блок "лучший комментарий" — 300 очков. Количество выполнений не ограничено.
Вопрос - кто будет определять этот лучший комментарий, учитывая то, что и модераторы с админами участвуют в конкурсе.
И ещё. Допустим, в какой то теме выбрали лучший коммент, начислили очки. А потом в эту же тему поступил ну ваще "Агонь". Как быть?
Что касается пункта "Первый комментарий в теме" - так он приведёт к тому, что люди будут прост тупо караулить новые темы и отписываться какой-нить лабудой. Лишь бы успеть.
Счастливая пара...
Удачи и благополучия !!!!
Счастливая пара...
Удачи и благополучия !!!!