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Жена Карпина: «Мой муж — ведьмак!»

сегодня, 11:08

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина пошутила над своим мужем, указав на его очень быстрый обмен веществ.

Скажите честно… хомячите на карантине? Вот я — да. Причем не из-за беременности. Я спокойно ходила 9 месяцев, не ела за двоих и не кидалась на еду! Это реально от безделья. Руки тянутся что-то потрескать, пожевать, похрустеть…

А еще со мной живет человек, который даже если меня целиком проглотит, то у него это нигде не отложится. Да, да, это я про тебя, ведьмак (Валерий Карпин)! Мне иногда кажется, что даже когда что-то запретное ест он, прилипает ко мне (смеется).

Вся надежда на силу грудного вскармливания и на прожорливого.

Тем временем Карпин принял участие в кампании ФИФА против COVID-19.

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морозз
морозз
сегодня в 13:17
Валера получил огромный опыт как тренера так и менеджера в Спартаке! Прошёл путь интриг в том же Спартаке и весь этот полученный опыт реализовал в Ростове! Ростов играет, играет в нападении с позиции силы и явно желает попробовать свои силы в ЛЧ! Тренер нашёл именно свою команду и я пожелаю ему и Ростову удачи!
alexgurzan
alexgurzan ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:11
Вот успел в одной из тем, начислили 50 очков. Каким образом это будет работать?
В 12:31 вам начислено 50 очков за комментарий и ещё 50 очков, как за первый комментарий. Так и будет работать. Начисления, как и за обычные комменты будет не чаще, чем один раз в час.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:06
Хомячу и бухаю - велотренажёр смотрит на меня с укоризной. Без ногомяча как-то неуютно..
112910415
112910415
сегодня в 13:05
очень славная пара !
Groove000
Groove000
сегодня в 12:59
Лютик бл...ть!)
ОПС
ОПС
сегодня в 12:55
Жена знает, что говорит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил alexgurzan
сегодня в 12:39, ред.
Админресурса и так нет, модераторы и админы не попадают в блок лучших. Смысла нет. Про первонахов, посмотрим как пойдёт, может и будет в этом толк.
Вот успел в одной из тем, начислили 50 очков. Каким образом это будет работать?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:38
зря она так)))сожгут ведь))))))
alexgurzan
alexgurzan ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:34
Ну тогда хорошо бы, если модераторы не попадали в этот блог, или хотя бы пореже. Чтобы исключить "админресурс". А некоторые темы просто будут не "мёртвые", а с одним "первонахом", и всё. Выиграет ли от этого КП или Соккер -вопрос...
Админресурса и так нет, модераторы и админы не попадают в блок лучших. Смысла нет.
Про первонахов, посмотрим как пойдёт, может и будет в этом толк.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил alexgurzan
сегодня в 12:28
Добрый день. Лучшие комменты определяет администрация и модераторский состав, но никто из них не попадет в этот блок, ибо игра для них - символическое занятие. ВИПы и так есть, а футболку можно когда угодно попросить) Можно выбирать несколько лучших комментов в одной теме. Начисления будут за все. Ожидаются и "первонахи", куда же без них, посмотрим, как пойдёт. Но цель реследуется другая, помеьше мёртвых тем.
Ну тогда хорошо бы, если модераторы не попадали в этот блог, или хотя бы пореже.
Чтобы исключить "админресурс".
А некоторые темы просто будут не "мёртвые", а с одним "первонахом", и всё.
Выиграет ли от этого КП или Соккер -вопрос...
alexgurzan
alexgurzan ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:19
Добрый день! У меня вопрос созрел по нововведению в КП. Цитирую : 5) Попадание в блок "лучший комментарий" — 300 очков. Количество выполнений не ограничено. Вопрос - кто будет определять этот лучший комментарий, учитывая то, что и модераторы с админами участвуют в конкурсе. И ещё. Допустим, в какой то теме выбрали лучший коммент, начислили очки. А потом в эту же тему поступил ну ваще "Агонь". Как быть? Что касается пункта "Первый комментарий в теме" - так он приведёт к тому, что люди будут прост тупо караулить новые темы и отписываться какой-нить лабудой. Лишь бы успеть.
Добрый день.
Лучшие комменты определяет администрация и модераторский состав, но никто из них не попадет в этот блок, ибо игра для них - символическое занятие. ВИПы и так есть, а футболку можно когда угодно попросить)
Можно выбирать несколько лучших комментов в одной теме. Начисления будут за все.
Ожидаются и "первонахи", куда же без них, посмотрим, как пойдёт. Но цель реследуется другая, помеьше мёртвых тем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:03
Добрый день!
У меня вопрос созрел по нововведению в КП. Цитирую :
5) Попадание в блок "лучший комментарий" — 300 очков. Количество выполнений не ограничено.
Вопрос - кто будет определять этот лучший комментарий, учитывая то, что и модераторы с админами участвуют в конкурсе.
И ещё. Допустим, в какой то теме выбрали лучший коммент, начислили очки. А потом в эту же тему поступил ну ваще "Агонь". Как быть?

Что касается пункта "Первый комментарий в теме" - так он приведёт к тому, что люди будут прост тупо караулить новые темы и отписываться какой-нить лабудой. Лишь бы успеть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:58
Они даже внешне похожи..
Счастливая пара...
Удачи и благополучия !!!!
Izmar
Izmar
сегодня в 11:35
Пудель он гламурный.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:15
Хотя бы поинтересовались что значит "ведьмак".А ВГК только успехов.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:10
Кормит, поит, что ещё надо?
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