Жена Карпина: «Мой муж — ведьмак!»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» пошутила над своим мужем, указав на его очень быстрый обмен веществ.

Скажите честно… хомячите на карантине? Вот я — да. Причем не из-за беременности. Я спокойно ходила 9 месяцев, не ела за двоих и не кидалась на еду! Это реально от безделья. Руки тянутся что-то потрескать, пожевать, похрустеть…

А еще со мной живет человек, который даже если меня целиком проглотит, то у него это нигде не отложится. Да, да, это я про тебя, ведьмак (Валерий Карпин)! Мне иногда кажется, что даже когда что-то запретное ест он, прилипает ко мне (смеется).

Вся надежда на силу грудного вскармливания и на прожорливого.