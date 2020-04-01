Источник сообщает, что легионеры «Спартака» покинули Россию на время карантина из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что в Москве с 30 марта ввели режим обязательной самоизоляции для всех граждан.
Сезон РПЛ приостановлен до 10 апреля, однако ожидается, что возобновление сезона начнется не ранее 30 мая.
1.Они уехали до собрания руководства клуба с футболистами по поводу снижения зарплаты или после ??
2.Как уже спросил LOpp - Куда можно уехать от короновируса ??...в Белорусь ??..
1.Они уехали до собрания руководства клуба с футболистами по поводу снижения зарплаты или после ??
2.Как уже спросил LOpp - Куда можно уехать от короновируса ??...в Белорусь ??..
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1175517/spartak
И сразу же другая новость!
Легионеры «Спартака» покинули Россию на время карантина из-за коронавируса
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1175525/spartak
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1175517/spartak
И сразу же другая новость!
Легионеры «Спартака» покинули Россию на время карантина из-за коронавируса
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1175525/spartak