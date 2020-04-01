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Легионеры «Спартака» покинули Россию на время карантина из-за коронавируса

сегодня, 14:20

Источник сообщает, что легионеры «Спартака» покинули Россию на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что в Москве с 30 марта ввели режим обязательной самоизоляции для всех граждан.

Сезон РПЛ приостановлен до 10 апреля, однако ожидается, что возобновление сезона начнется не ранее 30 мая

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Все комментарии
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 16:02
Толку от них всё равно никакого.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:43
Интересно, на чем они уехали?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 15:25
Больше не вернутся, рады, что сбежали от фердуна и Ко.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:25
Перекрестились, избавлись от рабства.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:23
Скорейшего возвращения парням....
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:12
Невольно возникают два вопроса.... 1.Они уехали до собрания руководства клуба с футболистами по поводу снижения зарплаты или после ?? 2.Как уже спросил LOpp - Куда можно уехать от короновируса ??...в Белорусь ??..
В Антарктиду к пингвинам...
oFANATo
oFANATo ответил Leha-ha50
сегодня в 15:04, ред.
Рванули в самое пекло?!? Вернуться могут не все.
Ага а после возвращения их надо будет опять сажать на карантин, на две недели.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:00, ред.
Невольно возникают два вопроса....
1.Они уехали до собрания руководства клуба с футболистами по поводу снижения зарплаты или после ??
2.Как уже спросил LOpp - Куда можно уехать от короновируса ??...в Белорусь ??..
LOpp
LOpp
сегодня в 14:54
Куда они уехали от короновируса?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:46
Рванули в самое пекло?!? Вернуться могут не все.
drug01
drug01
сегодня в 14:36
Будем ждать возвращения....
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 14:35
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:28
    Сбежали от Федуна под прикрытием обстоятельств)))
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 14:27
    Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты в условиях кризиса
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1175517/spartak

    И сразу же другая новость!

    Легионеры «Спартака» покинули Россию на время карантина из-за коронавируса
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1175525/spartak
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 14:23
    С концами
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 14:22
    А вернутся?
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 14:22
    Тем меньше разносчиков заразы.
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