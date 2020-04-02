Х. Реднапп: «Кейн стал бы отличной заменой Агуэро в „Сити“»

Экс-наставник «Тоттенхэма» высказался о своём бывшем подопечном, действующем форварде «шпор» .

Послушайте, Харри – амбициозный мальчик. Он фантастический профессионал, отличный парень, и он хочет играть и завоёвывать трофеи.

«Тоттенхэм» летом будет нуждаться в хирургической операции, но будут ли они тратить какие-нибудь деньги? Кто-нибудь вообще собирается тратить большие суммы на трансферы в ближайшие год-два? Кейн будет смотреть на это и думать: «Надо держаться».

А каким игроком он был бы для одного из топ-клубов! Я не хочу его ухода из «Тоттенхэма», как и болельщики клуба, но каким центрфорвардом он мог бы стать, например, для «Ман Сити», когда время Агуэро подойдёт к концу.

Он стал бы отличным приобретением для любой команды. Это замечательный футболист и отменный профессионал. Я надеюсь, что он останется в «Тоттенхэме», но он не останется, если увидит, что клуб не претендует на трофеи.