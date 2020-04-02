Президент «Урала»: «У нас не такие большие зарплаты, чтобы их урезать»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что игроки клуба получают не такие большие зарплаты, чтобы клуб сократил их на время пандемии коронавируса.

У нас не такие большие зарплаты, чтобы их урезать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Конкретнее ничего сказать не могу.

Никто не гарантирует, что после 31 мая все возобновится. До 1 мая команда у нас распущена, игроки занимаются по индивидуальному графику. Я уже давно говорил, что я бы закончил чемпионат и начинал следующий, чтобы команды готовились уже. Но если принято такое решение, то будем ему подчиняться.