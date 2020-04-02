ГлавнаяНовости

Сёмин: «Лично я всегда только приподнимал имидж клуба»

сегодня, 13:19

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса о его работе во главе команды.

Интервью Геркуса я ещё не читал. Он говорит, что скучает по мне, и хорошо отзывается? А почему ему надо плохо обо мне отзываться? Геркус не может отзываться обо мне плохо, потому что у меня во главе всего всегда стоял футбол. И будет стоять дальше. И тогда всегда всё будет хорошо. Кто бы что ни написал, футбол для меня – самое главное. Я служу ему и клубам, в которых работаю.

Что касается слов Геркуса, что иск к нему может вредить имиджу «Локомотива», то лично я всегда только приподнимал имидж клуба.

Все новости
Президент «Урала»: «У нас не такие большие зарплаты, чтобы их урезать»
Сегодня, 14:04 Комментарии1
Черевченко: «Смысл держать игроков, если нас на месяц закрыли?»
Сегодня, 13:10 Комментарии5
Зайнутдинов: «В „Ростове“ запрещают сахар, джем, мучное»
Сегодня, 12:09 Комментарии6
Зайнутдинов: «В „Ростове“ топовые футболисты — Попов, Еременко, Шомуродов»
Сегодня, 12:06 Комментарии3
Сёмин: «Продлить паузу в чемпионате — верное решение»
Сегодня, 11:43 Комментарии4
Диетолог рассказал о пользе вегетарианства для спортсменов
Сегодня, 11:19 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:00
Сёмину памятник должны установить при жизни, если честно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:52
Чемпионом команду сделал.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:27
палыч на сегодня это талисман паровозов!!без него клуб скиснет!
beefs
beefs
сегодня в 13:21
это нормально...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100