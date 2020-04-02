Сёмин: «Лично я всегда только приподнимал имидж клуба»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса о его работе во главе команды.

Интервью Геркуса я ещё не читал. Он говорит, что скучает по мне, и хорошо отзывается? А почему ему надо плохо обо мне отзываться? Геркус не может отзываться обо мне плохо, потому что у меня во главе всего всегда стоял футбол. И будет стоять дальше. И тогда всегда всё будет хорошо. Кто бы что ни написал, футбол для меня – самое главное. Я служу ему и клубам, в которых работаю.

Что касается слов Геркуса, что иск к нему может вредить имиджу «Локомотива», то лично я всегда только приподнимал имидж клуба.