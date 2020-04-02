Черевченко: «Смысл держать игроков, если нас на месяц закрыли?»

Наставник «Арсенала» не уверен, что РПЛ будет доиграна из-за эпидемии коронавируса.

Вопросы по приостановлению чемпионата и дальнейшей ситуации остаются по-любому. Если, как задумали, до 31 мая все закончится, тогда, конечно, вероятность завершения РПЛ есть. Верю ли я, что все закончится к лету? Не могу сказать, никто ведь не знает, когда все прекратится.

Команда сейчас находятся в Туле, иностранцы в том числе. Все в России. Если возможность выехать домой за границу есть, пусть уезжают. Смысл держать игроков, если нас на месяц закрыли? Я не против.