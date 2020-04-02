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Черевченко: «Смысл держать игроков, если нас на месяц закрыли?»

сегодня, 13:10

Наставник «Арсенала» Игорь Черевченко не уверен, что РПЛ будет доиграна из-за эпидемии коронавируса.

Вопросы по приостановлению чемпионата и дальнейшей ситуации остаются по-любому. Если, как задумали, до 31 мая все закончится, тогда, конечно, вероятность завершения РПЛ есть. Верю ли я, что все закончится к лету? Не могу сказать, никто ведь не знает, когда все прекратится.

Команда сейчас находятся в Туле, иностранцы в том числе. Все в России. Если возможность выехать домой за границу есть, пусть уезжают. Смысл держать игроков, если нас на месяц закрыли? Я не против.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 14:52
Всем в отпуск!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:33
Нет смысла гадать....

Когда закончится тогда и можно говорить
о продлении чемпионата...
А иностранные игроки в других клубах давно разъехались по домам...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:50
Вдруг эпидемия резко закончится.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:25
не думаю что теперь это важно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:13
Согласен...
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