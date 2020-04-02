Шунин: «Тренируюсь в подвале дома – там у меня гараж»

Голкипер «Динамо» рассказал о своих тренировках в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

После матча с «Ахматом» мы полетели не в Москву, а в Сочи – нам сказали, что в Москве много заболевших коронавирусом. А когда о приостановке чемпионата стало известно официально, то мы вернулись в Москву, и я уехал на дачу. Так что уже больше двух недель нахожусь за городом, стараюсь никуда не выходить, а тренируюсь в подвале дома – там у меня гараж, который сейчас оборудован в небольшой тренажёрный зал. Всей командой мы занимаемся с тренером по физподготовке по видеосвязи. Клуб позаботился о нас и привёз весь спортивный инвентарь: коврики, резину, велосипеды. Занимаемся где-то по полтора часа. Рад, что мы хотя бы так поддерживаем форму. Планирую ещё заказать площадку workout, чтобы тренироваться во дворе.

Конечно, пауза в чемпионате никого не радует – мы долго готовились и неплохо стартовали. Но раз в мире происходит такое – нужно соблюдать правила. И если мы будем это делать, всё наладится.