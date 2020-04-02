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Шунин: «Тренируюсь в подвале дома – там у меня гараж»

сегодня, 16:19

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о своих тренировках в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

После матча с «Ахматом» мы полетели не в Москву, а в Сочи – нам сказали, что в Москве много заболевших коронавирусом. А когда о приостановке чемпионата стало известно официально, то мы вернулись в Москву, и я уехал на дачу. Так что уже больше двух недель нахожусь за городом, стараюсь никуда не выходить, а тренируюсь в подвале дома – там у меня гараж, который сейчас оборудован в небольшой тренажёрный зал. Всей командой мы занимаемся с тренером по физподготовке по видеосвязи. Клуб позаботился о нас и привёз весь спортивный инвентарь: коврики, резину, велосипеды. Занимаемся где-то по полтора часа. Рад, что мы хотя бы так поддерживаем форму. Планирую ещё заказать площадку workout, чтобы тренироваться во дворе.

Конечно, пауза в чемпионате никого не радует – мы долго готовились и неплохо стартовали. Но раз в мире происходит такое – нужно соблюдать правила. И если мы будем это делать, всё наладится.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:17
Там много ненатренируешь.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 17:03
Хоть снеговиков не лепит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:02
Форму поддерживать надо, ведь предсезонных сборов скорее всего не будет. А если и будут, то короткие.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:53
Кто как тренеруется будет видно после окончания карантина.
Не спартак
Не спартак
сегодня в 16:48
В гараже обычно литроболом тренеруются.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:23
личное петардоубежище себе выстроил на народные деньги
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:21
Ничего страшного
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