Григорян: «Мой тест на коронавирус оказался отрицательным»

Главный тренер армянского «Урарту» рассказал, что сейчас находится на самоизоляции:

Поскольку я обосновался в Ереване и перевез туда жену с дочками, то домой возвращались всей семьей. Сложа руки не сижу, пытаюсь что-то предпринимать в условиях изоляции. Ждем улучшения ситуации в Армении, там до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение.

Сейчас я на двухнедельном карантине. Приехав в Россию, я об этих мерах не знал — нам позвонили через четыре дня…

Сказали, что приедут делать анализы и предупредили, что теперь надо находиться на карантине две недели. В понедельник сдал тест на коронавирус уже повторно. Первый дал отрицательный результат. Естественно, у нас все нормально.