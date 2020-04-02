Шунин – о коронавирусе: «Люди не осознают, насколько всё серьезно»

Голкипер «Динамо» высказался о режиме самоизоляции, введенном из-за эпидемии коронавируса.

Недалеко от моей дачи есть отель. Когда Путин объявил, что неделя будет нерабочей, то многие в этот отель стали заселяться. Слышал громкую музыку оттуда — видимо, кто-то очень хорошо отдыхал. Здесь дело даже не в дисциплине. Люди просто не осознают, насколько всё серьезно, думают: «Нас пронесет». А нас уже не пронесло – каждый день открываю новости и смотрю, как много у нас заболевших, как меняется ситуация в стране… Как растет курс евро и доллара — понимаю, к каким экономическим последствиям это может привести. Надеюсь, весь мир с этими проблемами справится.