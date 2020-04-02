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Шунин – о коронавирусе: «Люди не осознают, насколько всё серьезно»

сегодня, 17:15

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о режиме самоизоляции, введенном из-за эпидемии коронавируса.

Недалеко от моей дачи есть отель. Когда Путин объявил, что неделя будет нерабочей, то многие в этот отель стали заселяться. Слышал громкую музыку оттуда — видимо, кто-то очень хорошо отдыхал. Здесь дело даже не в дисциплине. Люди просто не осознают, насколько всё серьезно, думают: «Нас пронесет». А нас уже не пронесло – каждый день открываю новости и смотрю, как много у нас заболевших, как меняется ситуация в стране… Как растет курс евро и доллара — понимаю, к каким экономическим последствиям это может привести. Надеюсь, весь мир с этими проблемами справится.

Отметим, в разговоре с журналистами Шунин также сообщил, что во время карантина тренируется в подвале своего дома.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:07
Какие у нас трезвомыслящие правильные футболисты! И что характерно,я верю,что они месяц спокойно и безбедно проведут время в своих загородных домах и город таун-хаусах.Не считая копейки в карманах.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:16
Когда жрать нечего, не до вируса.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:16
Думаю, всё наладится...
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