Широков: «„Спартак“ тратит не меньше „Зенита“, но не выигрывает»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» рассказал о том, чем его бывшие клубы отличаются друг от друга.

Деньги они тратят примерно одинаково, но разница в трофеях большая. Возможно, с новым менеджментом у «Спартака» ситуация поменяется. Сейчас просто фокус на «Зените», потому что он выигрывает. Но при этом он тратит, но и зарабатывает. «Зенит» не империя зла. Что от него исходит негативного? Быстрова взяли у «Спартака»… А «Спартаку» не заплатили? Быстров собрал вещи и первый приехал, значит, возможно, он хотел играть в «Зените», или ему было некомфортно. Или «Спартак» ни у кого не забирал игроков? Комбаровых у «Динамо» забрали, Гильерме хотели под шумок.

Ничего против «Спартака» и «Зенита» не имею, но не надо в одну сторону смотреть. Для российского футбола «Зенит» не делает ничего плохого. Да, тратит, но выигрывает. «Спартак» тратит не меньше, но не выигрывает.