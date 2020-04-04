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Широков: «„Спартак“ тратит не меньше „Зенита“, но не выигрывает»

04 апреля 2020, 07:52

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков рассказал о том, чем его бывшие клубы отличаются друг от друга.

Деньги они тратят примерно одинаково, но разница в трофеях большая. Возможно, с новым менеджментом у «Спартака» ситуация поменяется. Сейчас просто фокус на «Зените», потому что он выигрывает. Но при этом он тратит, но и зарабатывает. «Зенит» не империя зла. Что от него исходит негативного? Быстрова взяли у «Спартака»… А «Спартаку» не заплатили? Быстров собрал вещи и первый приехал, значит, возможно, он хотел играть в «Зените», или ему было некомфортно. Или «Спартак» ни у кого не забирал игроков? Комбаровых у «Динамо» забрали, Гильерме хотели под шумок.

Ничего против «Спартака» и «Зенита» не имею, но не надо в одну сторону смотреть. Для российского футбола «Зенит» не делает ничего плохого. Да, тратит, но выигрывает. «Спартак» тратит не меньше, но не выигрывает.

Широков также высказался о титульных спонсорах обеих команд – «Газпроме» и «Лукойле».

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Все комментарии
makkie
makkie
04 апреля в 22:22
Ох, Рома... так и не отмылся :))
Alprish
Alprish
04 апреля в 15:02
Широков абсолютно прав.
kastites
kastites
04 апреля в 13:26
Верно говорит
iri13
iri13
04 апреля в 13:19
Браво Роман! ))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
04 апреля в 12:21
Антиспамм
Антиспамм ответил ЦСКА Самый титулованный
04 апреля в 11:49, ред.
Широков выучил урок, что плохо говорить про клуб Газпрома нельзя, а то выгонят как судью Игоря Федотова, который сказал что Азмуна надо было удалять в матче с ЦСКА., а вот Уткин не боится Газпрома и вещи называет своими именами. И что зенит империя зла вместо желаемой славы одно презрение. Широков, зенит империя зла, потому что клуб плевал на все законы.Ладно бы он их переписал, но нет.Когда зениту что-то нужно, то он просто говорит:"Мы забираем это." Вот и все Ну и живите так. А что вы можете получить в ответ? Только презрение. Ну и в чем Уткин не прав? Все именно так. Если им что то надо, они не смотрят ни на что, идут и забирают. Живой пример с Суторминым, которого Рубин купил у Оренбурга. зенит тут же его увел у Казанцев, а в насмешку дал им за игрока 50 тыс. руб. видимо на мороженое всему клубу от северной столицы. Странно то, что такими фортелями зенита не заинтересовались ни в УЕФА, ни в нашем РФС. зенит клуб паразит, накачивается финансами Газпрома, скупает лучших российских игроков у других клубов, но вместо того, что бы давать им развитие, как это делается в той же Баварии, они пожевав их, выплёвывает за ненадобностью.Сейчас придумали, какую пользу извлечь для себя из этих лишних игроков, и на базе клуба Сочи сделали свой фарм-клуб. Худо бедно, а шесть гарантированных очков в чемпионате уже имеется, а прибавить Оренбург, у которого тоже спонсор Газпром, так и все 12 очков. На сколько от зенита отстают преследователи? А вот эти 9-12 золотых очков!!!
Уткин также рассказал как цска покупал свои чемпионства, если не забыли.
andreika20133
andreika20133 ответил ЦСКА Самый титулованный
04 апреля в 11:46
Широков выучил урок, что плохо говорить про клуб Газпрома нельзя, а то выгонят как судью Игоря Федотова, который сказал что Азмуна надо было удалять в матче с ЦСКА., а вот Уткин не боится Газпрома и вещи называет своими именами. И что зенит империя зла вместо желаемой славы одно презрение. Широков, зенит империя зла, потому что клуб плевал на все законы.Ладно бы он их переписал, но нет.Когда зениту что-то нужно, то он просто говорит:"Мы забираем это." Вот и все Ну и живите так. А что вы можете получить в ответ? Только презрение. Ну и в чем Уткин не прав? Все именно так. Если им что то надо, они не смотрят ни на что, идут и забирают. Живой пример с Суторминым, которого Рубин купил у Оренбурга. зенит тут же его увел у Казанцев, а в насмешку дал им за игрока 50 тыс. руб. видимо на мороженое всему клубу от северной столицы. Странно то, что такими фортелями зенита не заинтересовались ни в УЕФА, ни в нашем РФС. зенит клуб паразит, накачивается финансами Газпрома, скупает лучших российских игроков у других клубов, но вместо того, что бы давать им развитие, как это делается в той же Баварии, они пожевав их, выплёвывает за ненадобностью.Сейчас придумали, какую пользу извлечь для себя из этих лишних игроков, и на базе клуба Сочи сделали свой фарм-клуб. Худо бедно, а шесть гарантированных очков в чемпионате уже имеется, а прибавить Оренбург, у которого тоже спонсор Газпром, так и все 12 очков. На сколько от зенита отстают преследователи? А вот эти 9-12 золотых очков!!!
Точно и ЦСКА --сАМЫЙ тИТУЛОВАННЫЙ кЛУБ.
Санчо Панса
Санчо Панса
04 апреля в 11:36
Так оно и есть! Пупсики раздухарились на трансферном рынке, но пока этого не достаточно, чтобы быть в зоне еврокубков) Пусть в итоге мясные не попадут в еврокубки на следующий сезон.
Caniggia
Caniggia
04 апреля в 11:33
Ну по факту Ширик прав - Зенит тратит много по российским меркам, при этом выигрывает (хотя бы в России) и зарабатывает в ЛЧ, Спартак же тратит не менше, вбухивая бабки только для борьбы за невылет в пердив.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
04 апреля в 11:19, ред.
Широков выучил урок, что плохо говорить про клуб Газпрома нельзя, а то выгонят как судью Игоря Федотова, который сказал что Азмуна надо было удалять в матче с ЦСКА., а вот Уткин не боится Газпрома и вещи называет своими именами. И что зенит империя зла вместо желаемой славы одно презрение. Широков, зенит империя зла, потому что клуб плевал на все законы.Ладно бы он их переписал, но нет.Когда зениту что-то нужно, то он просто говорит:"Мы забираем это." Вот и все
Ну и живите так. А что вы можете получить в ответ? Только презрение. Ну и в чем Уткин не прав? Все именно так. Если им что то надо, они не смотрят ни на что, идут и забирают. Живой пример с Суторминым, которого Рубин купил у Оренбурга. зенит тут же его увел у Казанцев, а в насмешку дал им за игрока 50 тыс. руб. видимо на мороженое всему клубу от северной столицы. Странно то, что такими фортелями зенита не заинтересовались ни в УЕФА, ни в нашем РФС.
зенит клуб паразит, накачивается финансами Газпрома, скупает лучших российских игроков у других клубов, но вместо того, что бы давать им развитие, как это делается в той же Баварии, они пожевав их, выплёвывает за ненадобностью.Сейчас придумали, какую пользу извлечь для себя из этих лишних игроков, и на базе клуба Сочи сделали свой фарм-клуб. Худо бедно, а шесть гарантированных очков в чемпионате уже имеется, а прибавить Оренбург, у которого тоже спонсор Газпром, так и все 12 очков. На сколько от зенита отстают преследователи? А вот эти 9-12 золотых очков!!!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил nikoladolgov
04 апреля в 11:18
Кавой Спартак, какой Зенит, какой такой футбол ? В стране скоро жрать нечего будет, Работы нет, все стоит и только жирный Путин молодец - один в мире борется с заразой и со своим народом .
Не знаю у кого "работы нет", а я на работу езжу
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил oFANATo
04 апреля в 11:16
Широков, у спартака нет два фарм клуба в РПЛ как у зенита, нет Дюкова в РФС, нет админресурса и карманных судей, как в прочем и у других клубов нашего чемпионата. Этим пользуется только "империя зла"
Снова поклоники гвк разговорились
Кто-кто и содержит судей, так это гинер и федун
Binger
Binger
04 апреля в 11:03
Широков знает, что свиньи только и делают, что переводят народные деньги впустую, сам там немного поиграл.
andreika20133
andreika20133 ответил oFANATo
04 апреля в 11:03
Широков, у спартака нет два фарм клуба в РПЛ как у зенита, нет Дюкова в РФС, нет админресурса и карманных судей, как в прочем и у других клубов нашего чемпионата. Этим пользуется только "империя зла"
Когда ты повзрослеешь.?????
oFANATo
oFANATo
04 апреля в 10:49
Широков, у спартака нет два фарм клуба в РПЛ как у зенита, нет Дюкова в РФС, нет админресурса и карманных судей, как в прочем и у других клубов нашего чемпионата. Этим пользуется только "империя зла"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 апреля в 10:14
Широков знатно троллит народных.
И что характерно, не набежали ведь счетоводы спартаковских побед и звёзд .
Толи смирились, толи поняли ценность тех побед, толи за другие команды болеть стали...
nikoladolgov
nikoladolgov
04 апреля в 10:09
Кавой Спартак, какой Зенит, какой такой футбол ?
В стране скоро жрать нечего будет,
Работы нет, все стоит и только жирный Путин молодец - один в мире борется с заразой и со своим народом .
Дикий мужчина
Дикий мужчина
04 апреля в 09:52
Да стыдно за Спартак, что уж там. И так год за годом, гыгы.
leopit
leopit
04 апреля в 09:39
В пердиве будут блистать...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
04 апреля в 09:37
Просто в cпapтак идут не за трофеями, а за народными мазутными денежками.
А с новым менеджментом пyпcики будут в фнл,
Faustello
Faustello
04 апреля в 09:35
Совсем у Ромашки отбитое мячом хранилище интеллекта поплохело, перестал отличать реальность от фантазий...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 апреля в 08:41
Больше..меньше...или столько же - какая разница.....
Тут дело наверно не в цифрах....а в целесообразности приобретений...
Вспомните селекцию Зенита в доСемаковский-доРибалтовский период.....пара безумно-загадочно-бестолковых трансферных сезона....на 4-х самолётах на сборы летали ...битком набитых Новосельцевыми-Заболотными.....
Спартак же признаться тоже слегка удивляет нынешней перестройкой....."избавится" от умелых парней (Фернандо,Зе,Квинси и пр.) и на 42,5 млн евро (по трансфермаркту в текущем сезоне...и это ещё без 16 млн за Педро..Рошу..) прикупиться Тилями-Кралями-Понсеми.....как то не убедительно....
Несомненно Спартак сейчас не на своём месте...но если вдуматься...а должен ли он быть в тройке с таким составом ???
Говорил 3 года назад...повторюсь и сейчас...сохрани Федун Массимо...и приобрети Чорлуку с Азмуном - устал бы в музее новые полки для титульных Кубков сооружать...
Если Федун был готов потратить 42 млн лишь в одно окно...то почему было часть этих денег не пустить на "сохранение" Квинси ,Зе и Фернандо ???....сделав им "неотъездной оклад"??...

Про Зенит - отдельная история....ещё длинней и скучней....ибо все видят что Семак с Рибалтой 90% своих трансферных работ тратят на "расчистку" команды после предыдущих двух-трёх лет глупой трансферной политики......а не на реальное усиление....

Вывод один.....
Нет у нас добротных профессионалов (со времён армейца Олега Яровинского ) в селекционно-трансфертной сфере...вне зависимости от клубов и их бюджетов......

И посему всегда считал и говорил...незачем годами превращать деньги в пыль,играя в убыточную лотерею на трансферном рынке...нужно не игроков покупать...а профессионалов которые умеют что то на этом рынке (скауты Бенфики,Шахтёра и пр.)
Karkaz
Karkaz
04 апреля в 08:25
Да и тот же ЦСКА до прихода Ганчаренко при минимальных затратах стабильно боролся за чемпионство. Краснодар в четвёрке лучших. Локо стал показывать результаты неплохие.
Получается в Спартаке что то не правильно делают, раз они при тех же расходах плетутся в середине таблицы.
311
311
04 апреля в 08:08
Спартак - второй по финансам клуб, но 16 лет без побед. Сейчас и вовсе кандидат в пердив!)
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 08:07
ты наверное в правлении обеих труб состоишь)))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 08:02
Чтобы спартак выигрывал надо им пройти очищение через пердив.
КЭТиК
КЭТиК
04 апреля в 07:54
Пожалуй всё же поменьше.
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