Широков: «„Спартак“ тратит не меньше „Зенита“, но не выигрывает»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков рассказал о том, чем его бывшие клубы отличаются друг от друга.
Деньги они тратят примерно одинаково, но разница в трофеях большая. Возможно, с новым менеджментом у «Спартака» ситуация поменяется. Сейчас просто фокус на «Зените», потому что он выигрывает. Но при этом он тратит, но и зарабатывает. «Зенит» не империя зла. Что от него исходит негативного? Быстрова взяли у «Спартака»… А «Спартаку» не заплатили? Быстров собрал вещи и первый приехал, значит, возможно, он хотел играть в «Зените», или ему было некомфортно. Или «Спартак» ни у кого не забирал игроков? Комбаровых у «Динамо» забрали, Гильерме хотели под шумок.
Ничего против «Спартака» и «Зенита» не имею, но не надо в одну сторону смотреть. Для российского футбола «Зенит» не делает ничего плохого. Да, тратит, но выигрывает. «Спартак» тратит не меньше, но не выигрывает.
Широков также высказался о титульных спонсорах обеих команд – «Газпроме» и «Лукойле».
Ну и живите так. А что вы можете получить в ответ? Только презрение. Ну и в чем Уткин не прав? Все именно так. Если им что то надо, они не смотрят ни на что, идут и забирают. Живой пример с Суторминым, которого Рубин купил у Оренбурга. зенит тут же его увел у Казанцев, а в насмешку дал им за игрока 50 тыс. руб. видимо на мороженое всему клубу от северной столицы. Странно то, что такими фортелями зенита не заинтересовались ни в УЕФА, ни в нашем РФС.
зенит клуб паразит, накачивается финансами Газпрома, скупает лучших российских игроков у других клубов, но вместо того, что бы давать им развитие, как это делается в той же Баварии, они пожевав их, выплёвывает за ненадобностью.Сейчас придумали, какую пользу извлечь для себя из этих лишних игроков, и на базе клуба Сочи сделали свой фарм-клуб. Худо бедно, а шесть гарантированных очков в чемпионате уже имеется, а прибавить Оренбург, у которого тоже спонсор Газпром, так и все 12 очков. На сколько от зенита отстают преследователи? А вот эти 9-12 золотых очков!!!
Ну и живите так. А что вы можете получить в ответ? Только презрение. Ну и в чем Уткин не прав? Все именно так. Если им что то надо, они не смотрят ни на что, идут и забирают. Живой пример с Суторминым, которого Рубин купил у Оренбурга. зенит тут же его увел у Казанцев, а в насмешку дал им за игрока 50 тыс. руб. видимо на мороженое всему клубу от северной столицы. Странно то, что такими фортелями зенита не заинтересовались ни в УЕФА, ни в нашем РФС.
зенит клуб паразит, накачивается финансами Газпрома, скупает лучших российских игроков у других клубов, но вместо того, что бы давать им развитие, как это делается в той же Баварии, они пожевав их, выплёвывает за ненадобностью.Сейчас придумали, какую пользу извлечь для себя из этих лишних игроков, и на базе клуба Сочи сделали свой фарм-клуб. Худо бедно, а шесть гарантированных очков в чемпионате уже имеется, а прибавить Оренбург, у которого тоже спонсор Газпром, так и все 12 очков. На сколько от зенита отстают преследователи? А вот эти 9-12 золотых очков!!!
Кто-кто и содержит судей, так это гинер и федун
Кто-кто и содержит судей, так это гинер и федун
И что характерно, не набежали ведь счетоводы спартаковских побед и звёзд .
Толи смирились, толи поняли ценность тех побед, толи за другие команды болеть стали...
И что характерно, не набежали ведь счетоводы спартаковских побед и звёзд .
Толи смирились, толи поняли ценность тех побед, толи за другие команды болеть стали...
В стране скоро жрать нечего будет,
Работы нет, все стоит и только жирный Путин молодец - один в мире борется с заразой и со своим народом .
В стране скоро жрать нечего будет,
Работы нет, все стоит и только жирный Путин молодец - один в мире борется с заразой и со своим народом .
А с новым менеджментом пyпcики будут в фнл,
А с новым менеджментом пyпcики будут в фнл,
Тут дело наверно не в цифрах....а в целесообразности приобретений...
Вспомните селекцию Зенита в доСемаковский-доРибалтовский период.....пара безумно-загадочно-бестолковых трансферных сезона....на 4-х самолётах на сборы летали ...битком набитых Новосельцевыми-Заболотными.....
Спартак же признаться тоже слегка удивляет нынешней перестройкой....."избавится" от умелых парней (Фернандо,Зе,Квинси и пр.) и на 42,5 млн евро (по трансфермаркту в текущем сезоне...и это ещё без 16 млн за Педро..Рошу..) прикупиться Тилями-Кралями-Понсеми.....как то не убедительно....
Несомненно Спартак сейчас не на своём месте...но если вдуматься...а должен ли он быть в тройке с таким составом ???
Говорил 3 года назад...повторюсь и сейчас...сохрани Федун Массимо...и приобрети Чорлуку с Азмуном - устал бы в музее новые полки для титульных Кубков сооружать...
Если Федун был готов потратить 42 млн лишь в одно окно...то почему было часть этих денег не пустить на "сохранение" Квинси ,Зе и Фернандо ???....сделав им "неотъездной оклад"??...
Про Зенит - отдельная история....ещё длинней и скучней....ибо все видят что Семак с Рибалтой 90% своих трансферных работ тратят на "расчистку" команды после предыдущих двух-трёх лет глупой трансферной политики......а не на реальное усиление....
Вывод один.....
Нет у нас добротных профессионалов (со времён армейца Олега Яровинского ) в селекционно-трансфертной сфере...вне зависимости от клубов и их бюджетов......
И посему всегда считал и говорил...незачем годами превращать деньги в пыль,играя в убыточную лотерею на трансферном рынке...нужно не игроков покупать...а профессионалов которые умеют что то на этом рынке (скауты Бенфики,Шахтёра и пр.)
Тут дело наверно не в цифрах....а в целесообразности приобретений...
Вспомните селекцию Зенита в доСемаковский-доРибалтовский период.....пара безумно-загадочно-бестолковых трансферных сезона....на 4-х самолётах на сборы летали ...битком набитых Новосельцевыми-Заболотными.....
Спартак же признаться тоже слегка удивляет нынешней перестройкой....."избавится" от умелых парней (Фернандо,Зе,Квинси и пр.) и на 42,5 млн евро (по трансфермаркту в текущем сезоне...и это ещё без 16 млн за Педро..Рошу..) прикупиться Тилями-Кралями-Понсеми.....как то не убедительно....
Несомненно Спартак сейчас не на своём месте...но если вдуматься...а должен ли он быть в тройке с таким составом ???
Говорил 3 года назад...повторюсь и сейчас...сохрани Федун Массимо...и приобрети Чорлуку с Азмуном - устал бы в музее новые полки для титульных Кубков сооружать...
Если Федун был готов потратить 42 млн лишь в одно окно...то почему было часть этих денег не пустить на "сохранение" Квинси ,Зе и Фернандо ???....сделав им "неотъездной оклад"??...
Про Зенит - отдельная история....ещё длинней и скучней....ибо все видят что Семак с Рибалтой 90% своих трансферных работ тратят на "расчистку" команды после предыдущих двух-трёх лет глупой трансферной политики......а не на реальное усиление....
Вывод один.....
Нет у нас добротных профессионалов (со времён армейца Олега Яровинского ) в селекционно-трансфертной сфере...вне зависимости от клубов и их бюджетов......
И посему всегда считал и говорил...незачем годами превращать деньги в пыль,играя в убыточную лотерею на трансферном рынке...нужно не игроков покупать...а профессионалов которые умеют что то на этом рынке (скауты Бенфики,Шахтёра и пр.)
Получается в Спартаке что то не правильно делают, раз они при тех же расходах плетутся в середине таблицы.
Получается в Спартаке что то не правильно делают, раз они при тех же расходах плетутся в середине таблицы.