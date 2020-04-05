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Комличенко: «Хотелось бы попасть в еврокубки»

вчера, 14:50

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал о своей адаптации в московском клубе.

Почему выбрал «Динамо»? Я не выбирал между ЦСКА и «Динамо» или другим российским клубом и «Динамо». Бело-голубые вышли на меня с конкретным предложением, я посчитал, что это отличный вариант для моей дальнейшей карьеры, потому что в России сильный чемпионат, у «Динамо» хорошая команда, а клуб известный и с серьезными задачами. И вот я здесь.

Для начала хотелось бы попасть в еврокубки, конечно. А адаптация проходит отлично — коллектив у «Динамо» прекрасный, причем это касается не только футболистов, но и тренеров, и, конечно, персонала. Так что все хорошо.

Ранее стало известно, что Комличенко фанаты выбрали лучшим игроком «Динамо» в феврале и марте.

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Все комментарии
Valeleo
Valeleo
вчера в 18:17
Лет через 16.
Conzor
Conzor
вчера в 16:09
Шутит, что ли?
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:42
С новым тренером и приобретённым Комличенко, у Динамо, наконец, наметилась положительная динамика и если так продолжится и чемпионат будет доигран, то шанс зацепиться за еврокубки есть.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:36
Перешел и ладно, посмотрим во что это выльется???
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:19
Во первых, чемпионат у нас слабый. Во вторых, не с Дм, Коля.
beefs
beefs
вчера в 15:07
с этим клубом вряд ли в ближайшее время
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:02
не не в этом сезоне)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:00
Надо было в спартак переходить, там всегда общают еврокубки.
11-и метровый
11-и метровый
вчера в 14:56
Кабы в пердив не попасть.
Лиговский
Лиговский
вчера в 14:51
Навряд ли.
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