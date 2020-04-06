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Ван Дейк: «Хочу стать легендой „Ливерпуля“»

06 апреля 2020, 11:24

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что хотел бы добиться максимального признания, играя за нынешний клуб.

Хотел бы остаться легендой в истории «Ливерпуля». Нужно достичь невероятных вершин в этом клубе. Наша команда идеальна, мы ни в чем не нуждаемся. Мы обладаем всеми качествами, чтобы продолжать борьбу.

Тренер, универсальная схема, стиль игры, приносящий нам победы, стадион и болельщики. Я хотел бы стать одним из тех игроков, которые возвращаются на «Энфилд» после завершения карьеры.

Когда мы проводим встречи с легендами, я чувствую себя частью огромной семьи.

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Все комментарии
MSN-thebest
MSN-thebest ответил dzvinka
06 апреля в 18:40
Это всем тем, кто верил в слухи относительно его возможного трансфера куда либо. Он же не латинос какой, в самом деле. ВВД станет легендой, удачи ему и клубу.
Месси вот латинос. Не надо обобщать
ЮЗИК
ЮЗИК
06 апреля в 18:00
Пару лет в таком темпе и будет легендой
Van Vanovich
Van Vanovich
06 апреля в 16:01
Ты уже легенда! С твоим приходом Ливер стал уверенне играть в обороне и пропускать очень мало. 2 раза играли в ЛЧ. Один кубок ЛЧ, и если бы не мерзкий поступок Срамоса может бы и выиграли Реал. А в этом году стали Чепионами с огромным отрывом от одного из Фаворита!
Лиговский
Лиговский
06 апреля в 15:52
Легендами скорее рождаются.
ДСА
ДСА
06 апреля в 13:39
Пусть старается.
dzvinka
dzvinka
06 апреля в 13:09
Это всем тем, кто верил в слухи относительно его возможного трансфера куда либо. Он же не латинос какой, в самом деле.
ВВД станет легендой, удачи ему и клубу.
ОПС
ОПС
06 апреля в 12:14
Хотеть то можно, а получиться?
SSPZ
SSPZ
06 апреля в 12:12
хочешь стать легендой Ливерпуля? Ставай! Какие проблемы, все взможности для этого есть
lobsterdam
lobsterdam
06 апреля в 12:01
шпала решила войти в историю, но история - против...
VAN ARM
VAN ARM
06 апреля в 11:51
удачи
Caniggia
Caniggia
06 апреля в 11:47
Лет 15 ещё только отыграть за Ливер надо на высочайшем уровне, тогда может быть и станет.
cska minus
cska minus
06 апреля в 11:44
Скриньте.
В следующем году перейдет в Реал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 апреля в 11:25
Неплохой вариант. Мне нравится...
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