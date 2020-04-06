Ван Дейк: «Хочу стать легендой „Ливерпуля“»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что хотел бы добиться максимального признания, играя за нынешний клуб.

Хотел бы остаться легендой в истории «Ливерпуля». Нужно достичь невероятных вершин в этом клубе. Наша команда идеальна, мы ни в чем не нуждаемся. Мы обладаем всеми качествами, чтобы продолжать борьбу.

Тренер, универсальная схема, стиль игры, приносящий нам победы, стадион и болельщики. Я хотел бы стать одним из тех игроков, которые возвращаются на «Энфилд» после завершения карьеры.

Когда мы проводим встречи с легендами, я чувствую себя частью огромной семьи.