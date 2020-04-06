Арбитр Карасёв: «Надеемся, что в июне чемпионат России возобновится»

Арбитр Сергей Карасёв выразил надежду, что чемпионат России возобновится в июне.

В настоящее время чемпионат приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Общаемся с другими арбитрами, все ребята поддерживают себя в форме. Международным арбитрам в этом плане проще, так как у нас есть подготовительная платформа, которая каждую неделю присылает клипы, как готовить себя в недельном цикле, в процессе чемпионата, до чемпионата и так далее. И также департамент судейства и инспектирования РФС ранее нам сделал компьютерное тестирование, в ходе которого выявили различные уязвимые места, которые проще подвергаются травмам. Теперь и от департамента получаем информацию, упражнения, в этом проблем никаких нет.

Мы уверены, что всё будет нормально и мы доиграем чемпионат. Мы ожидали, что так и будет, особенно учитывая сложную ситуацию в мире. Мы ожидали, что в апреле и мае играть не будем. Надеемся, что в июне или в середине июня мы возобновим чемпионат. Но это моё мнение. Мы с другими общаемся, надеемся на это.