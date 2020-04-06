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Арбитр Карасёв: «Надеемся, что в июне чемпионат России возобновится»

вчера, 22:41

Арбитр Сергей Карасёв выразил надежду, что чемпионат России возобновится в июне. 

В настоящее время чемпионат приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Общаемся с другими арбитрами, все ребята поддерживают себя в форме. Международным арбитрам в этом плане проще, так как у нас есть подготовительная платформа, которая каждую неделю присылает клипы, как готовить себя в недельном цикле, в процессе чемпионата, до чемпионата и так далее. И также департамент судейства и инспектирования РФС ранее нам сделал компьютерное тестирование, в ходе которого выявили различные уязвимые места, которые проще подвергаются травмам. Теперь и от департамента получаем информацию, упражнения, в этом проблем никаких нет.

Мы уверены, что всё будет нормально и мы доиграем чемпионат. Мы ожидали, что так и будет, особенно учитывая сложную ситуацию в мире. Мы ожидали, что в апреле и мае играть не будем. Надеемся, что в июне или в середине июня мы возобновим чемпионат. Но это моё мнение. Мы с другими общаемся, надеемся на это.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:58
Хотят федуна потрясти.
vovinho11
vovinho11
сегодня в 00:26
Деньги левые закончились?
beefs
beefs
вчера в 23:56
хватит гадать, время покажет...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 23:20
без заносов серо и тоскливо)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:54
И мы очень надеемся!!!
Брулин
Брулин
вчера в 22:49
Арбитр Карасев о паузе в РПЛ: «Судьи были готовы к этому. Думаю, на какое-то время разумно остановиться»
Comdiv
Comdiv
вчера в 22:45
Да что бы так и было.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:45
карась на мели)))) запел))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:41, ред.
КОРМУШКА ВЕРНЁТСЯ...
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