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Гендиректор «Зенита» рассказал, при каком условии будет доигран сезон в РПЛ

вчера, 16:25

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что должно произойти, чтобы нынешний сезон РПЛ был доигран. Напомним, что чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Будет ли доигран сезон? Все на это надеются. Не только мы, но и вся футбольная Европа. Но для этого должен произойти коренной перелом в развитии пандемии, чтобы опасность распространения коронавируса была сведена к минимуму.

Также недавно Медведев сообщил, что «Зенит» договорился с игроками о снижении зарплаты на 50%.

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Сп62
Сп62
вчера в 22:22
Вроде человек при погонах, а никакой конкретики. Все ждут указаний сверху.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
вчера в 18:04
ФИФА может бессрочно продлить сезон-2019/20 по всему миру

Подробнее: https://www.newsru.com/sport/06apr2020/season.html
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:48
Вот это "прогноз"! Типа : "Как учит Коммунистическая партия,газы при нагревании расширяются".
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:42
Спасибо, капитан очевидность
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:35
Нет никакой пандемии , это путин все придумал , чтоб Зенит стал чемпионом !
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:33
Кто его знает.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:30
Странно, что бомж хочет диктовать когда и как должен закончиться чемпионат.
VIPded
VIPded
вчера в 17:29
Уж без зрителей на трибунах как-то можно доиграть... летом...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:27
Пока китайцы не придумают прививку от вируса , никаких зрелищ не должно быть !
Lazurny
Lazurny
вчера в 17:25
Это итак все понимают.
112910415
112910415
вчера в 17:14
какое неожиданное откровение !
berda2003
berda2003
вчера в 17:08
ну, надо же, какой умный, а мы всё голову ломаем: когда, когда продолжится чемпионат по названием Газпрём-чемпиён?
cska1948
cska1948
вчера в 17:08
Гендиректор «Зенита» рассказал, при каком условии будет доигран сезон в РПЛ
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То, что рассказал Медведев напомнило анекдот про чукчу и геолога, в котором чукча глубокомысленно заявил: "Однако, трактор надо!"
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:55
Капитан очевидность...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:31
смешной ты ))))) сразу видно культурный))
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:26
Ждем
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