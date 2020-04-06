Гендиректор «Зенита» рассказал, при каком условии будет доигран сезон в РПЛ

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вчера, 16:25

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что должно произойти, чтобы нынешний сезон РПЛ был доигран. Напомним, что чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Будет ли доигран сезон? Все на это надеются. Не только мы, но и вся футбольная Европа. Но для этого должен произойти коренной перелом в развитии пандемии, чтобы опасность распространения коронавируса была сведена к минимуму.

Также недавно Медведев сообщил, что «Зенит» договорился с игроками о снижении зарплаты на 50%.