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Рахимич: «В Китае уже готовятся к матчам. В Россию футбол тоже вернётся»

вчера, 16:41

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич, ныне работающий помощником тренера команды U18 Академии армейского клуба, рассказал о работе с командой во время карантина.

Наша команда U-18, как и основа ЦСКА, пока на карантине до 1 мая, а дальше будет видно. Ждем дальнейших распоряжений руководства. Трудно без футбола, особенно, когда с ним связана вся жизнь. Ничего не поделаешь, надо ждать, сколько потребуется. Когда-нибудь вынужденная пауза завершится, и мы сможем вернуться к любимому занятию.

С Боснией постоянно на связи, там тоже действуют серьезные ограничения. Нельзя выходить из дома тем, кто младше 18 лет или старше 65. С восьми вечера до пяти утра действует комендантский час, на улицах никого нет.

Только перед вами звонил Зоран Тошич, которого наши болельщики наверняка прекрасно помнят. Он не так давно перешел в китайский клуб. Рассказал, что эпидемия практически сошла на нет, их команда вовсю тренируется и готовится к началу сезона. На днях провела товарищеский матч. Говорят, что чемпионат в Китае может начаться 18 апреля, хотя есть разговоры, что старт могут еще немного отложить. Но скоро точно будут играть, начало сезона там не за горами.

К нам футбол тоже обязательно вернется. И жизнь нормализуется. Чтобы это произошло как можно быстрее, нужно соблюдать карантин и придерживаться простых правил. Всем желаю здоровья и бодрости духа в это непростое время.

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Сп62
Сп62
вчера в 22:18
В каждой стране свои масштабы эпидемии. Есть Китай, есть Италия, есть Россия и Германия. По первым признакам у нас эпидемия проходит в щадящем режиме и есть все шансы снять карантин где то в начале мая. Так что с начала июня возможно возобновление чемпионата и кубка. Не забывайте, что 9 мая наш Великий праздник и дома сидеть вряд ли все будут.
Союзник противников
Союзник противников ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:43
Я люблю точность и не терплю когда передергивают. В Китае объявили об эпидемии в конце января-начале февраля. Карантин ( строгий) в Ухани был объявлен 13 февраля. Практически на нет все сошло к концу марта. с 1 апреля заработали многие заводы. Т.е примерно 1,5 месяца, может чуть больше. Не путать появление первых заболевших ( в декабре) с началом эпидемии и с датой объявления карантина. Это три разные даты. У нас режим повышенной готовности (фактически карантин) был объявлен 10 марта, потом режим ужесточался.. С учетом поправок на российское раздолбайство можно предположить, что нам понадобится 2,5-3 месяца.. Значит, к концу мая, началу июня я думаю все будет приходить в норму.
Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). С 22 января город Ухань был закрыт на карантин; с 24 января — прилегающие к Уханю городские округа. Вирус был зафиксирован во всех административных образованиях Китая провинциального уровня.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Союзник противников
вчера в 20:13
Если ссылаться на Китай,то давайте посчитаем! Когда там начались карантинные мероприятия,где-то в декабре? "Хотят начать" в середине марта? Экстраполируем на Россию :Первый заболевший диагностически подтверждён 2 марта,карантинные мероприятия ввели 25 марта...Во,в августе есть шанс начать новый сезон!!!Скинем месяц на наступление лета.Вот и весь хрен до копейки...
Я люблю точность и не терплю когда передергивают. В Китае объявили об эпидемии в конце января-начале февраля. Карантин ( строгий) в Ухани был объявлен 13 февраля. Практически на нет все сошло к концу марта. с 1 апреля заработали многие заводы. Т.е примерно 1,5 месяца, может чуть больше. Не путать появление первых заболевших ( в декабре) с началом эпидемии и с датой объявления карантина. Это три разные даты. У нас режим повышенной готовности (фактически карантин) был объявлен 10 марта, потом режим ужесточался.. С учетом поправок на российское раздолбайство можно предположить, что нам понадобится 2,5-3 месяца.. Значит, к концу мая, началу июня я думаю все будет приходить в норму.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:16
Рыцарские турниры после чумы 1348-го года тоже быстро вернулись, да сдается мне они даже и не уходили на карантин. Дохли прямо в седле..
LOpp
LOpp
вчера в 18:24
Хоть Китай бы вернулся. От чемпионата Беларуси уже глаза болят
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:45
Если ссылаться на Китай,то давайте посчитаем! Когда там начались карантинные мероприятия,где-то в декабре? "Хотят начать" в середине марта? Экстраполируем на Россию :Первый заболевший диагностически подтверждён 2 марта,карантинные мероприятия ввели 25 марта...Во,в августе есть шанс начать новый сезон!!!Скинем месяц на наступление лета.Вот и весь хрен до копейки...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:42
А нам по фигу, у нас БЦЖ.
beefs
beefs
вчера в 17:23
ждем с нетерпением...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:14
Ждёмс!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:02
без сомнений))) главное чтоб не китайский))) белорусского хватило))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:58
Мне кажется и у нас в начале мая возобновится, сначала без зрителей, а потом раскочегарится...
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:43
вернётся.
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