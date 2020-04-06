Рахимич: «В Китае уже готовятся к матчам. В Россию футбол тоже вернётся»

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вчера, 16:41

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич, ныне работающий помощником тренера команды U18 Академии армейского клуба, рассказал о работе с командой во время карантина.

Наша команда U-18, как и основа ЦСКА , пока на карантине до 1 мая, а дальше будет видно. Ждем дальнейших распоряжений руководства. Трудно без футбола, особенно, когда с ним связана вся жизнь. Ничего не поделаешь, надо ждать, сколько потребуется. Когда-нибудь вынужденная пауза завершится, и мы сможем вернуться к любимому занятию.

С Боснией постоянно на связи, там тоже действуют серьезные ограничения. Нельзя выходить из дома тем, кто младше 18 лет или старше 65. С восьми вечера до пяти утра действует комендантский час, на улицах никого нет.

Только перед вами звонил Зоран Тошич, которого наши болельщики наверняка прекрасно помнят. Он не так давно перешел в китайский клуб. Рассказал, что эпидемия практически сошла на нет, их команда вовсю тренируется и готовится к началу сезона. На днях провела товарищеский матч. Говорят, что чемпионат в Китае может начаться 18 апреля, хотя есть разговоры, что старт могут еще немного отложить. Но скоро точно будут играть, начало сезона там не за горами.