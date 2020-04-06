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Дм. Черышев о скандале вокруг Смолова: «Наверное, он поступил неправильно»

сегодня, 13:04

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал нашумевший эпизод с возвращением нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в Россию.

Мы же все знаем, что происходит с коронавирусом. Человек, который приезжает из-за границы, обязательно должен отсидеть две недели на карантине. Представьте, скоро коронавирус пойдёт на спад в Испании, начнутся тренировки. А Смолов будет две недели дома на карантине.

Не спорю, у Фёдора могли быть свои обстоятельства. Но, наверное, он всё же неправильно поступил. Конечно, ему тяжело: в чужой стране быть одному, никуда не выходить. Но иногда можно это перебороть.

Смолов здоров, с ним всё хорошо. Но даже здоровые люди могут быть носителями коронавируса. Долетел он до Беларуси, потом поехал на машине. Даже если машину он арендовал, Фёдор же всё равно с кем-то контактировал.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:06
а ведь не подумал о своей семье, может и привез чего из Испании?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:16
Когда щимит в бубенцах трудно удержаться, а там за туманами его цветок ждёт. Вместе на карантин тычинку с пестиком. На всю жизнь память. Пусть все будет хорошо.
Брулин
Брулин
сегодня в 14:00
"Забирай меня скорей
Увози за сто морей
И целуй меня везде
Восемнадцать мне уже"(с)
shlomo
shlomo
сегодня в 13:59
Эх...не будьте, как Федя....
Lazurny
Lazurny
сегодня в 13:47
Это мягко сказано.
параZит
параZит
сегодня в 13:36
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 13:35
    В тюрьму его, если кто-то заболеет, он не понимает ничего. Власти должны проявить принципиальность.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:33
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 13:25
      Попутал всё короновирус.
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 13:14
      Шило помешало.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 13:13
      Непонятно пока ничего. Одни говорят, что нарушил, другие, что с клубом все оговорено?!?
      Посмотрим , кто тут лукавит???
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 13:09
      думаю это прощальный бенифис перед уходом из спорта))
      Youngberg
      Youngberg
      сегодня в 13:06, ред.
      неправильно, так всегда поступает Смолов
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