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Лепсая: «Пойдет ли Малком на сокращение зарплаты? Он приехал за деньгами»

вчера, 15:11

Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал о том, как может отреагировать форвард «Зенита» Малком на предложение пойти на сокращение зарплаты.

Для этого нужно знать Малкома. Я лично его не знаю. А легионеры бывают разные. Хотя отказ не делает его неадекватным. Малком приехал в Россию за деньгами. Это очевидно. Он приехал сюда зарабатывать деньги. Зачем ещё из «Барселоны» человек переезжает в Петербург? Для того, чтобы заработать деньги. Это его мотивация. А как он отреагирует, я не знаю. Но счастлив он не будет, как и любой другой человек.

Отметим, что Малком был признан лучшим игроком «Зенита» в марте. 

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:45
Что есть, то есть! Не стоит забывать, что он играл в Барселоне, где любят деньги, особенно один маленький аргентинец)
Red blu
Red blu
вчера в 18:33
В 15:24 уже сообщили что все игроки согласились на понижение зарплаты на 50%
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил cska vperiod
вчера в 17:11
Ракицкий вообще оставил украину и приехал в Зенит за баблом, только не говорите, что от любви к клубу.
у него и от Ахметова не три копейки было так то, другие мотивы
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 17:10
Малком: а кто такой Лепсая???
Я лично его не знаю....
Функционеры бывают разные....
Хотя все хотят зарабатывать деньги...
Но счастлив он не будет, как и любой другой человек. :)))))
dimagas2
dimagas2 ответил Caniggia
вчера в 17:08
Должен быть доволен, баран, так как всего-то на 40% урежут, а в Барсе уже на 70% урезали!
Он никому ничего не должен)))
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Caniggia
вчера в 17:04
Должен быть доволен, баран, так как всего-то на 40% урежут, а в Барсе уже на 70% урезали!
Единственный адекватный комментарий) Типо в других лигах зарплаты не урезают)
112910415
112910415
вчера в 16:56
а на повышение зарплаты пойдёт ?
cska minus
cska minus
вчера в 16:52
А кто в Зените не из-за денег?)))
Там каждому плевать на клуб, главное зарплата
Artuom
Artuom
вчера в 16:49
Малком... легионеры...

Да тут свои русские не хотят идти на снижение, а они в сторону легов кивают... Будто свои "звёзды" точно также не за бабло играют...
Илья85
Илья85 ответил Союзник противников
вчера в 16:44, ред.
Я знаю выход из этого сложного положения :Тайно добавить 40 процентов к контрактам,а потом громогласно и с помпой(в присутствии группен-руководителя Миллера) отказаться от 39 процентов контрактов.
Не пали контору .)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:43
Ракицкий вообще оставил украину и приехал в Зенит за баблом, только не говорите, что от любви к клубу.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:41
В Зените все приехали за баблом.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:38
Куда он денется? А будет возражать, заведут в рог
Twisted
Twisted
вчера в 16:35
И где ему теперь заплатят хотя бы эти самые 50% от того что он сейчас получает?
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 16:33
Какую еще найти мотивацию. Страна экстремальная, город узбекский. Клуб бездарный, чемп дурацкий.
cska minus
cska minus ответил Caniggia
вчера в 16:26
Должен быть доволен, баран, так как всего-то на 40% урежут, а в Барсе уже на 70% урезали!
В Испании и налоги с оставшихся 30-ти намного больше.
makkie
makkie ответил LOpp
вчера в 16:22
6 миллионов евро в год за три сыгранных матча. Дорогое удовольствие, этот ваш Малком
Если сократят вдвое, то будет получать как 95% игроков Спартака.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 16:16
Придётся пару сотен шкоо закрыть
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:08
Должен быть доволен, баран, так как всего-то на 40% урежут, а в Барсе уже на 70% урезали!
Союзник противников
Союзник противников ответил DEIVID
вчера в 16:03
Надеюсь, Малком не прогнётся. Пускай требует все свои деньги.
...а потом сраной метлой из страны.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:02
Я знаю выход из этого сложного положения :Тайно добавить 40 процентов к контрактам,а потом громогласно и с помпой(в присутствии группен-руководителя Миллера) отказаться от 39 процентов контрактов.
Lazurny
Lazurny
вчера в 15:50
Он еще не наиграл на зарплату.
DEIVID
DEIVID
вчера в 15:36
Надеюсь, Малком не прогнётся. Пускай требует все свои деньги.
LOpp
LOpp
вчера в 15:25
6 миллионов евро в год за три сыгранных матча.
Дорогое удовольствие, этот ваш Малком
VIPded
VIPded
вчера в 15:25
Поглядим...
LOpp
LOpp
вчера в 15:24
Нет,Малком приехал за трофеями
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:21
А я еду , а я еду за деньгами,
За туманом едут только дураки!!!
q_h_fznx64w7
q_h_fznx64w7
вчера в 15:16
Естественно.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:16
Точно!
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