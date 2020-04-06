Лепсая: «Пойдет ли Малком на сокращение зарплаты? Он приехал за деньгами»

Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал о том, как может отреагировать форвард «Зенита» Малком на предложение пойти на сокращение зарплаты.
Для этого нужно знать Малкома. Я лично его не знаю. А легионеры бывают разные. Хотя отказ не делает его неадекватным. Малком приехал в Россию за деньгами. Это очевидно. Он приехал сюда зарабатывать деньги. Зачем ещё из «Барселоны» человек переезжает в Петербург? Для того, чтобы заработать деньги. Это его мотивация. А как он отреагирует, я не знаю. Но счастлив он не будет, как и любой другой человек.
Отметим, что Малком был признан лучшим игроком «Зенита» в марте.
Я лично его не знаю....
Функционеры бывают разные....
Хотя все хотят зарабатывать деньги...
Но счастлив он не будет, как и любой другой человек. :)))))
Я лично его не знаю....
Функционеры бывают разные....
Хотя все хотят зарабатывать деньги...
Но счастлив он не будет, как и любой другой человек. :)))))
Там каждому плевать на клуб, главное зарплата
Там каждому плевать на клуб, главное зарплата
Да тут свои русские не хотят идти на снижение, а они в сторону легов кивают... Будто свои "звёзды" точно также не за бабло играют...
Да тут свои русские не хотят идти на снижение, а они в сторону легов кивают... Будто свои "звёзды" точно также не за бабло играют...
Дорогое удовольствие, этот ваш Малком
Дорогое удовольствие, этот ваш Малком
За туманом едут только дураки!!!
За туманом едут только дураки!!!