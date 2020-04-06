Лепсая: «Пойдет ли Малком на сокращение зарплаты? Он приехал за деньгами»

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вчера, 15:11

Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал о том, как может отреагировать форвард «Зенита» Малком на предложение пойти на сокращение зарплаты.

Для этого нужно знать Малкома. Я лично его не знаю. А легионеры бывают разные. Хотя отказ не делает его неадекватным. Малком приехал в Россию за деньгами. Это очевидно. Он приехал сюда зарабатывать деньги. Зачем ещё из «Барселоны» человек переезжает в Петербург? Для того, чтобы заработать деньги. Это его мотивация. А как он отреагирует, я не знаю. Но счастлив он не будет, как и любой другой человек.

Отметим, что Малком был признан лучшим игроком «Зенита» в марте.