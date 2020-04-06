Канчельскис рассказал про карантин в Узбекистане

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис рассказал о ситуации с карантином из-за пандемии коронавируса в Узбекистане.

Число зараженных потихоньку растет с каждым днем, летальный исход зафиксирован пока один. Но тут все строго. Десять дней назад ввели штрафы за выход на улицу без маски. Какой штраф? Одна зарплата. Если нарушение повторяется, то штраф увеличивается в два раза. Поэтому мы сидим в карантине, пытаемся в домашних условиях поддерживать форму. Легионеры сидят на базе, выходят поиграть в теннисбол. Все ждут дальнейших решений по чемпионату, но новостей пока никаких, тишина. До 20 апреля в городе карантин. Если будут прибавляться заболевшие, то карантин будут продолжать.

На улицу выходить можно по надобности, но только в маске и перчатках. Здесь не спрашивают, куда идешь и зачем, где твое разрешение. Главное, чтобы в маске, остальное не важно. Народу на улице стало явно меньше. Выезд из города в область закрыт, с этим строго. Продуктов в магазине хватит, рынки открыты. В этом плане проблем нет. Ажиотажа и паники не было, как в России гречку никто не закупал. Все ждут, что будет дальше.

Поэтому сидим дома, как и весь мир, смотрим белорусский чемпионат. Это лучше, чем ничего. Все игры, которые показывают повторами, уже наизусть знаешь. А здесь что-то новенькое. Поэтому наблюдаю с интересом, а нравится или нет, второстепенно. Главное, что вживую, не в записи. Встречаются довольно неплохие игры.

Пытался ли я вернуться домой? Конечно, я хотел поехать в Россию. Но решил остаться здесь, быть рядом с командой, поддержать легионеров. Когда нам разрешали, мы тренировались. Сейчас все самостоятельно. Решение остаться считаю правильным.