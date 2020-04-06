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Канчельскис рассказал про карантин в Узбекистане

вчера, 14:25

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис рассказал о ситуации с карантином из-за пандемии коронавируса в Узбекистане.

Число зараженных потихоньку растет с каждым днем, летальный исход зафиксирован пока один. Но тут все строго. Десять дней назад ввели штрафы за выход на улицу без маски. Какой штраф? Одна зарплата. Если нарушение повторяется, то штраф увеличивается в два раза. Поэтому мы сидим в карантине, пытаемся в домашних условиях поддерживать форму. Легионеры сидят на базе, выходят поиграть в теннисбол. Все ждут дальнейших решений по чемпионату, но новостей пока никаких, тишина. До 20 апреля в городе карантин. Если будут прибавляться заболевшие, то карантин будут продолжать.

На улицу выходить можно по надобности, но только в маске и перчатках. Здесь не спрашивают, куда идешь и зачем, где твое разрешение. Главное, чтобы в маске, остальное не важно. Народу на улице стало явно меньше. Выезд из города в область закрыт, с этим строго. Продуктов в магазине хватит, рынки открыты. В этом плане проблем нет. Ажиотажа и паники не было, как в России гречку никто не закупал. Все ждут, что будет дальше.

Поэтому сидим дома, как и весь мир, смотрим белорусский чемпионат. Это лучше, чем ничего. Все игры, которые показывают повторами, уже наизусть знаешь. А здесь что-то новенькое. Поэтому наблюдаю с интересом, а нравится или нет, второстепенно. Главное, что вживую, не в записи. Встречаются довольно неплохие игры.

Пытался ли я вернуться домой? Конечно, я хотел поехать в Россию. Но решил остаться здесь, быть рядом с командой, поддержать легионеров. Когда нам разрешали, мы тренировались. Сейчас все самостоятельно. Решение остаться считаю правильным.

Недавно Канчельскис заявил, что поддерживает идею о приостановке чемпионатов. 

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:34, ред.
" Встречаются довольно неплохие игры". Согласен с Андреем, причем отлично вчера сыграли совершенно неизвестные нам команды. Несколько иного мнения придерживаются три товарища из России: Тарханов, Лебедев, Аршавин, которые с некоторым пренебрежением отозвались о матчах чемпионата Беларуси. Знаете, что в момент написания своего комментария мне захотелось ? Послать названных мною "трех товарищей" куда подальше, точнее - на три всем известные буквы.
zsb1961
zsb1961
вчера в 17:51
И узбеков это касается.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 16:43
Извиняюсь за ошибки. Внук случайно отправил.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:39
Белорусы и их развлекают.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:30
В Узбекистане нет вируса.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:26
Что нам Узбекистан, там почти нет вируса.
Союзник противников
Союзник противников ответил Comdiv
вчера в 16:08
В Узбекистане, наверное, маски в продаже есть. Они Италии и США не помогают, свой народ спасают.
Вот и сиди в своём ауле,пока беда в твой дом не придёт.
Mangur
Mangur
вчера в 16:08
Без комментариев
Ikarus74
Ikarus74 ответил Comdiv
вчера в 16:05
В Узбекистане, наверное, маски в продаже есть. Они Италии и США не помогают, свой народ спасают.
Ну Италии и США не помогают, а Киргизии и Афганистану ещё как. Благо с масками проблем никогда не будет.
Ravshan878
Ravshan878 ответил Comdiv
вчера в 15:53
В Узбекистане, наверное, маски в продаже есть. Они Италии и США не помогают, свой народ спасают.
Маски продаютсыв каждом аптеке . No problem.В городе тишина.Экология улучшился.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 15:38
Ваня Соловьев второй сезон в Новбахоре карьеру перезапускает, примерно с такими же успехами как и раньше.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:36
Жёстко но оправданно.
Ravshan878
Ravshan878 ответил drug01
вчера в 15:29
страшно
    beefs
    beefs
    вчера в 14:47
    сурово...
    Comdiv
    Comdiv
    вчера в 14:46
    В Узбекистане, наверное, маски в продаже есть. Они Италии и США не помогают, свой народ спасают.
    drug01
    drug01
    вчера в 14:26
    страшно
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