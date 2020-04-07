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Санчес хочет сохранить контракт с МЮ из-за высокой зарплаты

вчера, 18:57

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, выступающий за «Интер» на правах аренды, не хочет, чтобы его контракт с МЮ был разорван. Игрок желает сохранить недельную зарплату в 400 тысяч фунтов стерлингов, прописанную в его соглашении с манкунианцами. Санчес не намерен возвращаться в «Ман Юнайтед», но при этом планирует сохранить контракт с «красными дьяволами», рассчитанный до июня 2022 года, сообщает источник со ссылкой на ESPN.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» намерен избавиться от Санчеса. Клуб cобирается продать игрока в следующее трансферное окно.

Ранее стало известно, что в услугах Санчеса заинтересован «Вест Хэм».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Ice van Reed
сегодня в 07:28
Твои слова да Сатане в уше ибо в данном случае, Красным Дьяволам, Бог не помощник!
Только вот я атеист, остается наедятся только на сам МЮ)
Chkeushnik
Chkeushnik
вчера в 22:52
Интересный турнирчик
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Владимир Ушаков
вчера в 21:35
МЮ все равно его продаст
Твои слова да Сатане в уше ибо в данном случае, Красным Дьяволам, Бог не помощник!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 19:39
МЮ все равно его продаст
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 19:10
В такой ситуации ничего не поделаешь.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:04
Прагматик Санчес, тот ещё хитрец
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:01
но невнятно)))
Youngberg
Youngberg
вчера в 18:57
это понятно
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