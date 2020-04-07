Санчес хочет сохранить контракт с МЮ из-за высокой зарплаты

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вчера, 18:57

Форвард «Манчестер Юнайтед» , выступающий за «Интер» на правах аренды, не хочет, чтобы его контракт с МЮ был разорван. Игрок желает сохранить недельную зарплату в 400 тысяч фунтов стерлингов, прописанную в его соглашении с манкунианцами. Санчес не намерен возвращаться в «Ман Юнайтед», но при этом планирует сохранить контракт с «красными дьяволами», рассчитанный до июня 2022 года, сообщает источник со ссылкой на ESPN.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» намерен избавиться от Санчеса. Клуб cобирается продать игрока в следующее трансферное окно.

Ранее стало известно, что в услугах Санчеса заинтересован «Вест Хэм».