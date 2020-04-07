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«Наполи» готовится продлить сотрудничество с Гаттузо

вчера, 14:44

Calciomercato.com сообщает, что «Наполи» готовится продлить соглашение с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2021 года. 

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис считает, что Гаттузо именно тот человек, который сможет привести «Наполи» к новым победам. 

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
вчера в 20:14
Может Гаттузо еще не тренер-победитель, но это единственный тренер, готовый работать с ди Лаурентисом. Поэтому решение очевидное.
Но в целом, он также единственный тренер в Европе, который уверенно сажает в лужу лидеров одного за другим. Хотя, его футбол — совсем не зрелище, конечно же.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:15
Пока ещё этот тренер ничего не доказал.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:05
Мафиози отлично работает в Наполи.
SSPZ
SSPZ
вчера в 14:44, ред.
верное решение
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