«Наполи» готовится продлить сотрудничество с Гаттузо

Calciomercato.com сообщает, что «Наполи» готовится продлить соглашение с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2021 года.
Президент клуба Аурелио Де Лаурентис считает, что Гаттузо именно тот человек, который сможет привести «Наполи» к новым победам.
Но в целом, он также единственный тренер в Европе, который уверенно сажает в лужу лидеров одного за другим. Хотя, его футбол — совсем не зрелище, конечно же.
Но в целом, он также единственный тренер в Европе, который уверенно сажает в лужу лидеров одного за другим. Хотя, его футбол — совсем не зрелище, конечно же.