«Наполи» готовится продлить сотрудничество с Гаттузо

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вчера, 14:44

Calciomercato.com сообщает, что «Наполи» готовится продлить соглашение с главным тренером команды .

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2021 года.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис считает, что Гаттузо именно тот человек, который сможет привести «Наполи» к новым победам.