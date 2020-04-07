Министерство юстиции США после нескольких лет расследований выступило с обвинением в адрес России и Катара. Как отмечает The New York Times, по мнению прокуроров США, представители России и Катара подкупили работавших в то время членов ФИФА, чтобы получить право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно.
В частности, сообщается о том, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов долларов через подставные компании, перед тем как отдал свой голос за Россию. Также отмечается, что гватемальский футбольный чиновник Рафаэль Сальгуэро получил миллион долларов за свой голос в пользу России. В 2016 году он признал вину в отмывании денег и мошенничестве.
Согласно заключению обвинения, три южноамериканских чиновника Хулио Грондон, Николас Леоз, который умер в прошлом году, и экс-президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра получили взятки за голос в пользу катарской заявки на проведение ЧМ-2022.
Утверждается, что никто из чиновников не был доступен для комментариев, а в ФИФА и РФС не ответили на электронное письмо.
Ранее пресс-служба ФИФА рассказала о проведении организацией собственного расследования процедуры выбора России страной-хозяйкой ЧМ-2018.
Что они промолчат.
Что они промолчат.
Инфа 100%😂😂😂
Инфа 100%😂😂😂
Нытики..стукачи и слабаки...
27.05.2015, 18:30
"Генеральный прокурор США Лоретта Линч заявила о том, что Чемпионат мира 2010-го года был отдан ЮАР, благодаря взяткам, которые брали чиновники ФИФА."
16 октября 2015, 20:29
"Германию подозревают в нечестном получении права проведения Чемпионата мира 2006 года.Напомним, в конце мая ряд чиновников организации были арестованы по обвинению во взяточничестве. Доказательства были получены властями США."
Сегодня, 03:46
"США обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА"
(Первое что приходит на ум после американского нытья - это что их Дональд Трамп стал Президентом никак не из-за денег....а исключительно благодаря уму,интеллекту и высочайшему IQ - видных невооружённым глазом в его повадках и умном лице))))))))).....
Нытики..стукачи и слабаки...
27.05.2015, 18:30
"Генеральный прокурор США Лоретта Линч заявила о том, что Чемпионат мира 2010-го года был отдан ЮАР, благодаря взяткам, которые брали чиновники ФИФА."
16 октября 2015, 20:29
"Германию подозревают в нечестном получении права проведения Чемпионата мира 2006 года.Напомним, в конце мая ряд чиновников организации были арестованы по обвинению во взяточничестве. Доказательства были получены властями США."
Сегодня, 03:46
"США обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА"
(Первое что приходит на ум после американского нытья - это что их Дональд Трамп стал Президентом никак не из-за денег....а исключительно благодаря уму,интеллекту и высочайшему IQ - видных невооружённым глазом в его повадках и умном лице))))))))).....
При чем здесь министерство юстиции США?
При чем здесь министерство юстиции США?