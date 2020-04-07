"США обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА"

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сегодня, 03:46

Министерство юстиции США после нескольких лет расследований выступило с обвинением в адрес России и Катара. Как отмечает The New York Times, по мнению прокуроров США , представители России и Катара подкупили работавших в то время членов ФИФА , чтобы получить право на проведение ЧМ -2018 и ЧМ -2022 соответственно.

В частности, сообщается о том, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов долларов через подставные компании, перед тем как отдал свой голос за Россию. Также отмечается, что гватемальский футбольный чиновник Рафаэль Сальгуэро получил миллион долларов за свой голос в пользу России. В 2016 году он признал вину в отмывании денег и мошенничестве.

Согласно заключению обвинения, три южноамериканских чиновника Хулио Грондон, Николас Леоз, который умер в прошлом году, и экс-президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра получили взятки за голос в пользу катарской заявки на проведение ЧМ -2022.

Утверждается, что никто из чиновников не был доступен для комментариев, а в ФИФА и РФС не ответили на электронное письмо.