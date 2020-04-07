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США обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА

сегодня, 03:46

Министерство юстиции США после нескольких лет расследований выступило с обвинением в адрес России и Катара. Как отмечает The New York Times, по мнению прокуроров США, представители России и Катара подкупили работавших в то время членов ФИФА, чтобы получить право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно.

В частности, сообщается о том, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов долларов через подставные компании, перед тем как отдал свой голос за Россию. Также отмечается, что гватемальский футбольный чиновник Рафаэль Сальгуэро получил миллион долларов за свой голос в пользу России. В 2016 году он признал вину в отмывании денег и мошенничестве.

Согласно заключению обвинения, три южноамериканских чиновника Хулио ГрондонНиколас Леоз, который умер в прошлом году, и экс-президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра получили взятки за голос в пользу катарской заявки на проведение ЧМ-2022.

Утверждается, что никто из чиновников не был доступен для комментариев, а в ФИФА и РФС не ответили на электронное письмо.

Ранее пресс-служба ФИФА рассказала о проведении организацией собственного расследования процедуры выбора России страной-хозяйкой ЧМ-2018.

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Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 14:21
Шасс не до этого.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:16
Мокшане по другому не умеют,страна воров и лжецов.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:30
А кто бы сомневался
Что они промолчат.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 12:16
Эти все никак не угомонятся) А мы им скажем: а как выступила сборная США на чемпионата мира в России в 2018? Правильно, ее там вообще не было!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:10, ред.
Опять нытье, опять скулят и беснуются.
дурман
дурман
сегодня в 11:41
В России никто не даёт и берёт взятки.
Инфа 100%😂😂😂
свинина
свинина
сегодня в 11:12
Да...... да...... русские!!!! При чем за ваши же деньги, простых русских налогоплательщиков, а вы дальше продолжайте........ да пиндосы и прочую дичь.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:01
Шо,опять??? Снимите заезженную пластинку с устройства.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 10:55
В Йе́ллоустонском заповеднике готов взорваться вулкан и снести пиндосов с лица земли,жаль что на этом не успокоится,а пронесется по всей земли..
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 10:52
Мин здрав китая предоставили в оон доказательства,что вирус был к ним завезен америкосами,но....
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил eleven LC
сегодня в 10:48
Америкосы в каждой бочке затычка,везде влезут!
анальные пробки...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 10:35
Америкосы в каждой бочке затычка,везде влезут!
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 10:26
Зачем бесчестно покупать право проведения ЧМ, когда можно с помощью своих лоббистов и давления это право получить куда проще?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:09
Это вам не маски у французов тырить...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 09:17
Главное, чтобы право проведения ЧМ в 2026 году было честным образом получено. Мы то свой ЧМ провели, так что можете засунуть свои расследования себе сами знаете куда. Наитемнейший везде успевает, прямо ужас летящий на крыльях ночи.
particular
particular
сегодня в 08:38
Честные амеры искренне возмущены тем, что, иногда, кто-то перебивает их ставки..:)) Видимо, хотят свой неудачный подкуп реабилитировать успешным судилищем...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:37
Америка.....страна непуганых юристов....)))
Нытики..стукачи и слабаки...

27.05.2015, 18:30
"Генеральный прокурор США Лоретта Линч заявила о том, что Чемпионат мира 2010-го года был отдан ЮАР, благодаря взяткам, которые брали чиновники ФИФА."

16 октября 2015, 20:29
"Германию подозревают в нечестном получении права проведения Чемпионата мира 2006 года.Напомним, в конце мая ряд чиновников организации были арестованы по обвинению во взяточничестве. Доказательства были получены властями США."

Сегодня, 03:46
"США обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА"

(Первое что приходит на ум после американского нытья - это что их Дональд Трамп стал Президентом никак не из-за денег....а исключительно благодаря уму,интеллекту и высочайшему IQ - видных невооружённым глазом в его повадках и умном лице))))))))).....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:33
ну а как же без путина и русских у пендосов ни чего не происходит да и в мире тоже)))
Знатог
Знатог
сегодня в 08:30
Вон оказывается куда пенс. деньги ушли.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:01
Даже если так , чм 18 был лучшим по проведению и качеству )
ДСА
ДСА
сегодня в 07:19
Наши никогда бы миллион не дали, жаба бы задушила.
VIPded
VIPded
сегодня в 07:14
Эти пиндосы когда-нибудь угомонятся?...)))
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 06:29
Даже в период пандемии чешется у америкосов в одном месте...
При чем здесь министерство юстиции США?
beefs
beefs
сегодня в 05:47
Началось, когда же это закончится?
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 05:40
это как бы давно известно. это уже не новость
shlomo
shlomo
сегодня в 05:33
Идиотизм
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 03:58
Снова америкосы возбухают.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:50, ред.
Все привыкли к таким наездам.
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