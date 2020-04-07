Уокер потеряет место в сборной Англии после вечеринки с проститутками

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сегодня, 07:58

Защитник «Манчестер Сити» больше не будет вызываться в сборную Англии из-за недавнего инцидента с его участием.

Напомним, 29-летний футболист во время карантина взывал на дом двух проституток за день до того, как опубликовал обращение к болельщикам с призывом соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома.

Как утверждает источник, главный тренер национальной команды Англии остался очень недоволен поступком игрока и больше не будет вызывать его в сборную.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» также решило наказать Уокера, оштрафовав игрока на 250 тысяч фунтов.