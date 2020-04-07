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Уокер потеряет место в сборной Англии после вечеринки с проститутками

сегодня, 07:58

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер больше не будет вызываться в сборную Англии из-за недавнего инцидента с его участием.

Напомним, 29-летний футболист во время карантина взывал на дом двух проституток за день до того, как опубликовал обращение к болельщикам с призывом соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома. 

Как утверждает источник, главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт остался очень недоволен поступком игрока и больше не будет вызывать его в сборную.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» также решило наказать Уокера, оштрафовав игрока на 250 тысяч фунтов.

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Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 12:17
Крайне не предусмотрительно он поступил, конечно! Наказание будет жестким)
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
сегодня в 09:55
Надо было геев вызывать,тогда бы не посмели отлучить от сборной, не толерантно было бы.
Геев негров для надежности)...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:53, ред.
Уокер оказался не крутой...вызвал бы двух "медсестер" для постановки "капельницы"...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 09:47
"Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» также решило наказать Уокера, оштрафовав игрока на 250 тысяч фунтов." С размахом кайфанул с путанами. На а что делать, "очень секаса не хватает, начальника."
lexatver
lexatver
сегодня в 09:38
Уокер молодец! Дал заработать двум бабам, а сам даже из дома не вышел
ОПС
ОПС
сегодня в 09:23
Гульнул слегка.
Конфедерат
Конфедерат ответил VAN ARM
сегодня в 09:20
вот она дермократия )) был бы голубым не тронули бы)))
наградили бы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:06
"Прощай Уокер.Только объясни зачем ты у одной проститутки на спине написал "Гарет",а у другой "Саутгейт"..???
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:35
вот она дермократия )) был бы голубым не тронули бы)))
Брулин
Брулин
сегодня в 08:31
Парень все сделал по правилам: сидел дома, вымыл руки, расплатился. Луизу может не устроило что только 3 часа
Faustello
Faustello
сегодня в 08:28
Надо было геев вызывать,тогда бы не посмели отлучить от сборной, не толерантно было бы.
tjyx_qf2sj9m
tjyx_qf2sj9m
сегодня в 08:18
Как утверждает источник, главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт остался очень недоволен поступком игрока, так как планировал заказать именно этих ледей
Знатог
Знатог
сегодня в 08:12
Всё правильно делал, оставался дома, девушек домой приглашал.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:10
Трнерен расстроился что его не пригласили на вечеринку и теперь он не пригласит его в сборную)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:09
Не дают человеку расслабиться.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:05
Идиот!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:02
правильно сделали
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:01
Погулял - подумаешь!
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