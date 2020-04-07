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Селюк — Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом»

вчера, 17:14

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на высказывание нападающего «Сельты» Федора Смолова.

Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все.

До этого Селюк выразил мнение, что Смолов лукавит, и предположил, что «Сельта» просто отказалась от услуг форварда.

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Смолов — Селюку: «Чувак, ты серьёзно рассуждаешь о том, кто лукавит?»
06 апреля ФотоКомментарии19
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Все комментарии
шацк
шацк
сегодня в 09:19
Селюк не прав и он конечно не чудак, а на букву М!
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:18
В такие дни нужен больше скандала. Месси и Роналду, моурине Гвардиола Дзюба тренеришка и т. д.
Так карантин пройдёт не заметно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:27
Спасибо Soccer за весёлые денёчки на карантине ! ))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska vperiod
вчера в 21:22
Ждём нокауитирующий удар от Феди.
У него уже закончился словарный запас ! )) В ход пойдут звуки ,напоминающие скрип двери и спускающегося унитаза !!! )))))))))))))))))))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:19
Во быдляк развлекается -то !!!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:32
Один сглупил ради малолетней увлеченности, другой считает нужным это прокомментировать во всеуслышание...Слово за слово, ером по столу...и понеслась. А вроде взрослые люди.
cska minus
cska minus
вчера в 20:13
Должен вмешаться Дзюба и опозориться)
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:04
друг друга стоят.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:56
Федя бегает за пивом для Селюка - анекдот.
параZит
параZит
вчера в 19:42, ред.
Александр Кокорин - Селюку : 3.14здабол ты Селюк, не бегал я никуда.
Павел Мамаев - Селюку : Дима, за базар придется ответить, знаешь что с балаболами делают?
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:34
Два барана!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 19:29
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 19:26
Высокие отношения...
Интересно, какое пиво предпочитают в Барселоне в период пандемии ?
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил ЮЗИК
вчера в 19:24
Диалог двух невоспитанных
Стрелянного воробья со светской львицей) Ты что-то попутал - нет, ты попутал лол
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 19:19
Две ноги в одном сапоге.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:09
Диалог двух невоспитанных
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
вчера в 19:00
Ничего не понял... Какие "Такие как Смолов"?? Почему Селюк сам за пивом не ходит??
Видимо не пьет пиво, или мания величия.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил serh62
вчера в 18:59
смолов-распиаренный недоигрок. таких как он миллионы. от него толку некогда не было.
Мутит с внучкой Ельцина, не надо так про будущего депутата лол
свинина
свинина
вчера в 18:55
Аж мне как то стыдно самому стало, за этих двух персонажей. Один краше другого.
serh62
serh62
вчера в 18:54
смолов-распиаренный недоигрок. таких как он миллионы. от него толку некогда не было.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:51
Ничего не понял...
Какие "Такие как Смолов"??
Почему Селюк сам за пивом не ходит??
Karkaz
Karkaz ответил Serg_Diamond
вчера в 18:38, ред.
Похоже на переписку двух школяров. Взрослые интиллегентные люди так не разговаривают
Интеллигентные люди разговаривают так:
-Простите, сударь, вы подлец, я вызываю вас на дуэль! Предоставляю вам выбрать оружие. Шпага или пистолет?
-Шпага.
-Отлично. А я выбираю пистолет!
XL-965
XL-965
вчера в 18:37
Уровень Смолова это Уфа, Арсенал.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:34
Ждём нокауитирующий удар от Феди.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 18:29
Комменты в твиттере под этим постом больше понравились)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:23
Федя не прав
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Еноты за Арсенал
вчера в 18:14, ред.
Чпокинг дочки Юмашева автоматически переводит его в число влиятельных фигур в России. Юмашев - Советник Президента, а дочь его замужем за Олегом Дерипаской. Так что Федюне теперь стоит только слово сказать, и Селюк невъездной будет в Россию.
Уточняю инфу. Юмашев БЫЛ главой администрации Ельцина, давно не у дел. Дочка давно развелась с Дерипаской. Вряд ли внучка Ельцина Маня Юмашев является авторитетно фигурой для кого то, так что Федя просто оборзел малость
makkie
makkie
вчера в 18:10
Совсем людям на карантине нечем заняться!
Izmar
Izmar
вчера в 18:09
Только футбол позорят.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:08
Как малые дети в песочнице....
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