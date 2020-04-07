Селюк — Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на высказывание нападающего «Сельты» Федора Смолова.
Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все.
До этого Селюк выразил мнение, что Смолов лукавит, и предположил, что «Сельта» просто отказалась от услуг форварда.
Так карантин пройдёт не заметно
Так карантин пройдёт не заметно
Павел Мамаев - Селюку : Дима, за базар придется ответить, знаешь что с балаболами делают?
Павел Мамаев - Селюку : Дима, за базар придется ответить, знаешь что с балаболами делают?
Интересно, какое пиво предпочитают в Барселоне в период пандемии ?
Интересно, какое пиво предпочитают в Барселоне в период пандемии ?
Какие "Такие как Смолов"??
Почему Селюк сам за пивом не ходит??
Какие "Такие как Смолов"??
Почему Селюк сам за пивом не ходит??
-Простите, сударь, вы подлец, я вызываю вас на дуэль! Предоставляю вам выбрать оружие. Шпага или пистолет?
-Шпага.
-Отлично. А я выбираю пистолет!
-Простите, сударь, вы подлец, я вызываю вас на дуэль! Предоставляю вам выбрать оружие. Шпага или пистолет?
-Шпага.
-Отлично. А я выбираю пистолет!