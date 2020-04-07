Селюк — Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на высказывание нападающего «Сельты» .

Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все.